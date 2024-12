10ème édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles à Rabat

03/12/2024

La finale de la 10ème édition de la Coupe du Trône de saut d’obstacles, organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), aura lieu le 8 décembre au Royal Complexe des sports équestres Dar Es Salam à Rabat.



Selon un communiqué de la FRMSE, cette édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaît la participation des meilleurs cavaliers marocains qui ont disputé les quarts de finale au Royal Complexe des sports équestres Sidi Othmane Ben Msik à Casablanca (22-24 novembre) et les demi-finales à l'Etrier de Casablanca (29 novembre-1er décembre).



Les demi-finales de cette compétition, créée en 2013 et devenue au fil des années un évènement incontournable de l’agenda des sports équestres marocain, ont connu la qualification de onze clubs au concours final.



Le titre de la 9ème édition (2023) avait été remporté par le Royal Club équestre du Détroit de Tanger.



Voici la liste des onze clubs qualifiés pour la finale:



1. Le Club équestre du Cercle amical français de Casablanca

2. Le Club équestre des FAR d'Oujda

3. Le Club équestre Oued Ykem

4. L'Ecole de cavalerie de police

5. L'Ecole Royale de cavalerie de Témara

6. Le club Etrier de Casablanca (A)

7. Le club Etrier de Casablanca (B)

8. La Garde Royale

9. Le Royal Club équestre du Détroit

10. Le Royal Club équestre Dar Es Salam de Rabat (A)

11. Le Royal Club équestre Dar Es Salam de Rabat (B).