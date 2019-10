10ème championnat mondial de kitesurf "Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019"

Mikaili Sol décroche l'épreuve Freestyle

08/10/2019

La surfeuse brésilienne Mikaili Sol a décroché, dimanche à Dakhla, l’épreuve Freestyle du 10è championnat mondial de kitesurf "Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019", en battant son propre record de l’année dernière.

Avec 31,4 points, Sole a triomphé en finale devant sa compatriote Bruna Kajiya (20.57). La troisième marche du podium a été occupée par la Tchèque Paula Novotna (20,4 ), au moment où l’Espagnole Claudia Léon Martinez s’est adjugé la quatrième place (11,2).

Dans une déclaration à la presse, la Brésilienne a indiqué que la compétition était exceptionnelle offrant des sensations fortes, faisant savoir que son parcours n’était pas facile et nécessitait une certaine préparation durant toute l’année et partout à travers le monde.

Aujourd’hui, le vent était très fort et les conditions climatiques ont été favorables, a expliqué la championne, tout en mettant l’accent sur la singularité de ce spot exceptionnel.

Dans une déclaration similaire, la présidente de l'Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, Leila Ouachi, a indiqué qu’en 10 ans, ce sont plus de 500 compétiteurs internationaux qui sont venus partager et découvrir les fabuleux sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eaux plates ou sur les vagues, soulignant que ces athlètes sont devenus de véritables ambassadeurs de Dakhla dans plusieurs pays à l’étranger .

Les conditions climatiques favorables ont permis aux différents riders de mettre en avant leur savoir-faire dans un esprit de fair-play, a noté Mme Ouachi.

A rappeler que le rider colombien Valentin Rodriguez a remporté, samedi à Dakhla, l’épreuve Freestyle du 10è championnat mondial de kitesurf "Prince Moulay El Hassan Kite World Cup 2019".

Avec 2.100 points, Rodriguez a triomphé en finale devant l’Espagnol Liam Whaley (2.067), le Dominicain Adeuri Corniel (2.034) et le Français Nicolas Delmas (2.001).

Le coup d'envoi de cette manifestation sportive a été donné vendredi à Dakhla avec la participation des 100 meilleurs compétiteurs internationaux dans les deux disciplines Freestyle et Strapless.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement international qui se poursuivra jusqu'au 13 octobre, est initié par l’Association Lagon Dakhla, en partenariat avec la wilaya, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le GKA (Global Kitesports Association) et sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile et le World Sailing Federation.

Parmi les riders internationaux présents à cette manifestation figurent les trois premiers du classement du GKA Word Tour pour la discipline du Freestyle, à savoir le Suisse Maxime Chabloz, le Brésilien Carlos Marios et l’Italien Gianmaria Coccoluto.

En kitesurf Strapelless, sont attendus notamment les Capverdiens Airton Cozzolino et Mitu Monteiro, ainsi que l’Australien James Carew. Chez les dames, on note la participation de la Brésilienne Mikaili Sol et l’Espagnole Carla Herrera.

Outre des participants marocains, des riders aguerris, issus de plusieurs pays, dont la France, la République Dominicaine, le Danemark, les Pays Bas, l’Allemagne et la Colombie prennent part à cet événement, devenu incontournable pour les férus des sports de glisse à travers le monde.

Ce championnat mondial est réservé cette année dans sa première étape à la discipline freestyle du 4 au 8 octobre au niveau du point kilométrique 25 à la lagune de Dakhla, avant de céder la place aux épreuves de strapless qui auront lieu à la plage de Foum Labouir du 9 au 13 octobre.

Parallèlement au kitesurf, d’autres activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement sont programmées au profit des jeunes et des enfants de la région Dakhla-Oued Eddahab sur la plage de Foum Labouir, avec l’organisation d’opérations de nettoyage des sites de la compétition, ainsi que des sessions d’initiation au kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.