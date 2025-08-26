10e Festival de Saïdia "Cinéma sans frontières"

La 10e édition du Festival de Saïdia "Cinéma sans frontières" se tiendra, du 4 au 7 septembre prochain, à l’initiative de l’Association Al Amal pour la cohabitation et le développement.



Organisée avec le soutien notamment du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain (CCM), de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, de la préfecture de Berkane et du Conseil régional du tourisme, cette édition vise à contribuer à la dynamisation du secteur artistique et culturel de Saïdia et à offrir au public l'opportunité de découvrir les nouveautés du 7ème art et de rencontrer les artistes et réalisateurs marocains et étrangers y participant, indique un communiqué des organisateurs.



Le jury de cette édition, présidé par le réalisateur et producteur Ali Safi, sera composé des réalisateurs Mohamed Lyounsi et Mohamed Bouzaggou, de l'actrice Fatima Atif et de la journaliste Nadia Abram, précise la même source, notant que cette édition connaîtra la participation de films représentant le Maroc, la Tunisie, la France, la Belgique, l'Egypte, la Jordanie, la Palestine, l'Irak, la Syrie et le Liban.



A cette occasion, 18 films, dont six longs métrages et douze courts métrages, seront en lice pour les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur et actrice, outre le prix du jury, le Grand prix "La Perle Bleue" du long métrage, et le "Prix de l’Orange" du court métrage.



Lors de cette édition, le festival rendra hommage au réalisateur Kamal Kamal et à l'actrice Fatima Atif, en reconnaissance de leur grand apport au cinéma durant de nombreuses années.



Au programme du festival figurent également des conférences, des rencontres et des tables rondes axées sur de nombreuses thématiques, à savoir "Le cinéma marocain en amazigh, quelles futures perspectives", "L'industrie cinématographie au Maroc: L'Oriental comme modèle", et "La femme dans le cinéma marocain".

