10 choses que vous ne saviez pas sur Bradley Cooper

08/01/2019

Les fans de séries télé l'avait repéré dans Alias, mais c'est bien le succès surprise de Very Bad Trip qui a fait de Bradley Cooper une star et surtout un acteur bankable. Voici 10 petites choses - forcément indispensables - que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.

1. Bradley Cooper est né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Sa mère se nomme Gloria, son père Charles (un ancien agent de change, il est décédé en 2011) et il a une sœur, Holly, son aînée de six ans.

2. Après une scolarité à Fort Washington, Brad suit des études supérieures à l'Université de Georgetown. Il en sort en 1997 diplômé en anglais, champion d'aviron et... bilingue en français après avoir passé six mois à Aix-en-Provence dans le cadre d'un programme d'échange étudiant. Quand il est en promo en France, il se fait un devoir de parler français.

3. C'est en regardant Les chariots de feu qu'il est tombé amoureux de la langue de Molière : "Il y avait une scène où un gars parle en français et je me suis dit, "mec, ça a l'air cool !" (pour rappel, ce film a pour cadre les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, et le français est la langue officielle des J.O.) Bradley a d'ailleurs eu l'occasion de parler un tout petit peu français dans l'adaptation ciné de L'agence tous risques.

4. Bradley décide ensuite de s'installer à New York pour suivre des études en art dramatique à l'Actors Studio (son personnage fétiche : Elephant Man). Pour gagner sa vie, il travaille en tant que portier dans un hôtel (il a été au service de Leonardo DiCaprio !). Et passe des castings. Son premier rôle ? Le presque amant d'un soir de Carrie Bradshaw dans la deuxième saison de Sex and the City.

5. En 2000, Brad devient l'un des aventuriers-animateurs de Treks in a Wild World (en vf Planète insolite) sur la chaîne Discovery Channel. Au programme pour ce sportif accompli : rafting, kayak, escalade, vélo et rando dans les coins sauvages de l'Alaska, du Colorado ou du Canada... À peine remis de ses émotions, il se retrouve au générique de la série The $treet (qui est annulée rapidement) puis obtient son premier rôle au cinéma dans une comédie intitulée Wet Hot American Summer. Ce qui lui fait rater sa remise de diplôme de l'Actors Studio !

6. Bradley Cooper s'envole ensuite pour Los Angeles où il enchaîne les apparitions dans des productions télé diverses et variées. Il auditionne pour une nouvelle série, Alias, et décroche le rôle Will Tipin, le meilleur ami de Sydney Bristow (Jennifer Garner). Un personnage qu'il incarne le temps de deux saisons et une poignée d'épisodes et qui lui permet de se faire un nom.

7. Brad a appris à cuisiner auprès de sa grand-mère italienne. Pasta, raviolis et lasagne n'ont aucun secret pour lui. Mais quand il se retrouve à jouer les cuistots pour la série télé Kitchen Confidential, ça fait un flop.

8. Ancien accro à l'alcool, à la drogue, et au tabac (qu'il chiquait) Bradley préfère désormais mâchouiller des cure-dents. Il est aussi un lève-tôt : il se lève chaque matin à 5 heures.

9. Bradley pourrait être surnommé Scarface. Pourquoi ? Parce qu'il a pas moins de six cicatrices sur son (joli) visage. Qu'il doit notamment à une lampe qui lui est tombée dessus quand il était ado, une mauvaise rencontre avec une poutre lors d'un déménagement et une chute, la tête la première, alors qu'il dansait sur une chanson de Marilyn Manson lors d'une soirée de Noël !

10. Quid de ses amours ? Fin 2006, il épouse l'actrice Jennifer Esposito, sa compagne depuis un an. Mais la vie conjugale ne leur réussit pas... ils se séparent quatre mois plus tard. Depuis, il a partagé la vie de Renée Zellweger, de Zoe Saldana, de Suki Waterhouse (elle aussi née un 5 janvier... mais en 1992) et, depuis 2014, il file le parfait amour avec le mannequin russe Irina Shayk. Le couple a accueilli une petite Lea de Seine en 2017.