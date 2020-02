10 000 pas par jour n’empêchent pas la prise de poids

20/02/2020

On dit qu’il faut faire 10.000 pas par jour pour maintenir ou améliorer sa santé. Mais la marche a-t-elle une incidence sur le poids ? Des chercheurs de l'Université Brigham Young ont découvert qu'aucun nombre de pas ne suffit à lui seul pour prévenir la prise de poids.

L'équipe a recruté 120 étudiants et les a suivis pendant qu'ils participaient à une expérience de comptage de pas au cours de leurs six premiers mois d'université.

Les participants portaient des compteurs de pas 24 heures sur 24 et ont fait 10.000, 12.500 ou 15.000 pas par jour, six jours par semaine pendant 24 semaines. Les chercheurs ont suivi leur apport calorique et leur poids afin de déterminer si le fait de dépasser le nombre de pas quotidien recommandé de 10.000 réduirait la prise de poids ou de graisse.

Les chercheurs ont constaté que les étudiants prenaient quand même du poids même s'ils faisaient plus de 15.000 pas, l'étudiant moyen ayant pris 1,5 kilogramme pendant la période d'étude.

« L'exercice seul n'est pas toujours le moyen le plus efficace de perdre du poids, a déclaré l'auteur principal Bruce Bailey. Si vous suivez les consignes, cela peut avoir l’avantage d’augmenter l'activité physique, mais notre étude a montré que cela ne se traduira pas par le maintien du poids ou la prévention de la prise de poids. »

Bien que leur poids n'ait pas été affecté par l'augmentation du nombre de pas, les chercheurs ont tout de même constaté qu'elle avait un impact positif et d'autres avantages sur le plan émotionnel et de la santé, puisque le temps de sédentarité des participants était considérablement réduit.

«Le plus grand avantage des recommandations d'étapes est de sortir les gens d'un mode de vie sédentaire, a ajouté M. Bailey. Même si cela n'empêche pas la prise de poids par lui-même, marcher est toujours meilleur pour vous», a-t-il conclu.