10.000 athlètes attendus au Marathon Spirituel de Fès

03/11/2024

La ville de Fès se prépare à accueillir son premier Marathon Spirituel prévu les 15 et 16 février 2025 avec l'objectif d'accueillir plus de 10.000 coureurs, dont plus de 500 venus de l'étranger.



L'annonce officielle de cette manifestation, portée par l'association "Dila Athlétique" sous l'égide de la wilaya de Fès-Meknès et qui promet de placer la capitale spirituelle du Maroc sur la carte mondiale des marathons, a été faite lors d'une conférence de presse tenue récemment à Fès, révélant les ambitions et les détails de cet événement.



Né de la volonté d'un groupe d'athlètes fassis, reconnus pour leurs performances au niveau national et international, le Marathon Spirituel ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les passionnés de course à pied.



S'expriment lors de cette conférence de presse qui marque le coup d'envoi des préparatifs de ce marathon, Abderrahime Bouramdane, directeur et fondateur de l'événement, a témoigné de l'enthousiasme généré par le projet.



"Dès l'annonce de l'organisation du marathon, nous avons reçu plus de 50 inscriptions en provenance des quatre coins du monde", a-t-il fait savoir.

M. Bouramdane a insisté sur l'importance accordée à tous les participants, qu'ils soient des coureurs chevronnés ou des amateurs souhaitant se dépasser.



Il a également souligné le rôle du Marathon Spirituel dans le rayonnement international de Fès et la dynamique économique et culturelle qu'il est susceptible de générer.

Les organisateurs ont mis un soin particulier à la conception des parcours. Que ce soit pour le 10 km, le semi-marathon (21,98 km) ou le marathon (42,195 km), les tracés ont été pensés pour offrir une expérience unique au cœur de Fès.



"Les coureurs auront le privilège de traverser des lieux emblématiques de la ville, découvrant ainsi la richesse de son patrimoine historique et culturel", a précisé Bouramdane.



Dans une déclaration à la MAP, Yassine Maalal, responsable communication, marketing et sponsoring du marathon, et aussi l'un des fondateurs de la communauté de "running Fez Road Runners", a détaillé la stratégie marketing mise en place.



"Nous avons opté pour une approche 360° basée sur les réseaux sociaux, ciblant à la fois les habitants de Fès, les Marocains et les coureurs internationaux", a-t-il expliqué.

Pour lui, le Marathon Spirituel, c'est bien plus qu'une course, c'est une célébration qui rassemble la communauté autour des valeurs de partage, de dépassement de soi et d'amour pour la ville de Fès.



Conscients des enjeux environnementaux, les organisateurs ont intégré un volet spécifique dédié à la protection de l'environnement et à la gestion des eaux.

Par ailleurs, pour créer une ambiance festive et encourager les participants, plus de 20 groupes folkloriques seront mobilisés le long du parcours, offrant une ambiance particulière aux coureurs et aux spectateurs.