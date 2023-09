1.200 saisonniers marocains attendus en Corse pour la récolte des clémentines

03/09/2023

Quelque 1.200 travailleurs saisonniers marocains sont attendus à partir d'octobre par des producteurs agricoles français pour participer aux récoltes de clémentines en Corse, a indiqué vendredi à l'AFP l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), qui orchestre leur arrivée.



"La filière clémentine de Haute-Corse attend 1.200 saisonniers", qui arriveront entre le 6 octobre et le 2 novembre à bord de vols commerciaux pris en charge "par les producteurs", de plus en plus dépendants de cette main d'œuvre étrangère, a souligné le directeur général de l'Ofii, Didier Leschi.



L'annonce intervient deux mois après la signature en juillet d'une convention entre l'Ofii, la FNSEA, premier syndicat agricole français et l'établissement public marocain chargé de l'emploi (Anapec), afin de "faciliter le recrutement de travailleurs saisonniers agricoles marocains" par des exploitants français.



Une démarche censée "répondre aux besoins des agriculteurs qui font actuellement face à un manque de candidats, (...) remettant en question certaines récoltes", avait insisté la FNSEA.

Les saisonniers qui arriveront à partir d'octobre en Corse après s'être vus délivrer des titres de séjour temporaires devront ensuite "repartir à l'issue du contrat", explique-t-on à l'Ofii, chargé du contrôle du retour de ces travailleurs au Maroc, où ils devront pointer dans l'antenne de l'Office français à Casablanca.



Le recours aux saisonniers marocains a explosé ces dernières années, souligne le patron de l'Ofii: près de 16.000 d'entre eux ont été employés pour l'agriculture française en 2022, plus de 10.000 en 2021, 6.300 en 2018.



Les travailleurs saisonniers étrangers, revenus en nombre depuis la levée des restrictions liées au Covid-19, sont un rouage indispensable de l'agriculture française.



Dans les entreprises agricoles, cette force de travail s'est rendue si incontournable, au fil des ans, que les employeurs ont demandé aux autorités françaises d'organiser des ponts aériens exceptionnels au plus fort de la pandémie.

L'Ofii avait ainsi fait venir 900 travailleurs marocains en octobre 2020 pour "sauver les récoltes" de clémentines corses.

Divers

Saisie

Les éléments de la douane et de la police au point de passage de Bab Sebta ont saisi, jeudi, 17,4 kg de chira à bord d'un véhicule léger, a-t-on appris de source douanière.

Lors d’une opération de contrôle conjointe, les éléments de la douane, en collaboration avec la police, ont saisi cette quantité de drogue, qui était soigneusement dissimulée sous forme de plaquettes à l'intérieur du réservoir d'un véhicule immatriculé au Maroc, conduit par un résident au Maroc, a précisé la même source.

Le mis en cause a été remis à la police judiciaire pour approfondir l'enquête sur cette affaire, sous la supervision du parquet compétent.