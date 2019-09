​Zouhair Feddal convoqué

05/09/2019

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a convoqué le défenseur du club espagnol du Real Betis, Zouhair Feddal, pour rejoindre le stage de préparation de l'équipe nationale en vue des deux matches amicaux prévus respectivement les 6 et 10 septembre au Grand stade de Marrakech contre le Burkina Faso et le Niger.

Pour leur part, les joueurs Badr Banoun, Omar Boutayeb, Ghanem Saïss, Mehdi Bourabia et Younès Belhanda ont quitté le stage de l’équipe nationale à Marrakech en raison de blessures contractées lors des matches disputés avec leurs clubs respectifs.

Pour rappel, l’équipe nationale est en stage de préparation du 1er au 10 septembre courant.