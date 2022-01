​United surpris par Wolverhampton

04/01/2022

Manchester United, dominé dans tous les secteurs du jeu, a été puni (1-0) à OldTrafford par une bonne équipe de Wolverhampton, en clôture de la 21e journée de Premier League lundi. Les joueurs de Ralf Rangnick n'ont jamais réussi à imposer leur jeu, gênés par les Wolves et leur métronome Joao Moutinho. Dès la 11e minute, Podence a cru ouvrir le score mais sa frappe a été repoussée en corner par DeGea. Le gardien mancunien devait sortir un autre arrêt de classe sur une demi-volée de Ruben Neves (22e). Cavani a tenté de réveiller Old Trafford en décochant une frappe puissante qui a tutoyé la transversale du but des Wolves (43e). Cristiano Ronaldo, promu capitaine en l'absence d'Harry Maguire, a été sevré de ballons et a semblé agacé par l'incapacité de ses coéquipiers à lire ses appels. L'entrée de Bruno Fernadez a apporté un peu de peps à l'attaque mancunienne, et c'est lui qui a fait passer un frisson à Old Trafford en touchant la barre d'une frappe sèche (67e). Romain Saïss, avant de partir à la CAN avec le Maroc, a répliqué sur coup franc, mais sa frappe a heurté la barre de De Gea (75e). Moutinho a libéré les Wolves en plaçant un tir au ras du sol après un renvoi dans l'axe par Phil Jones (82e), scellant le sort d'un match que les Red Devils n'ont jamais été en mesure de remporter. La formation de Rangnick reste engluée à la 7e place avec 31 points juste devant son adversaire du jour (28 points).