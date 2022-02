​Une nouvelle vidéo révèle l'étendue des atrocités du “polisario” contre les Mauritaniens

Le site mauritanien Anbaainfo a rapporté qu'un nouvel enregistrement sur YouTube a révélé, preuves à l’appui, les noms des victimes mauritaniennes exécutées par le Polisario. Ces atrocités n'ont pas été commises par le Polisario sur les Mauritaniens lors des années 70 du siècle dernier pendant lesquelles la guerre était à son paroxysme, mais elles ont été commises de sangfroid contre des Mauritaniens sans défense venus aider les pantins du Polisario, révèle l'enregistrement. Cette vidéo dément la propagande du Polisario selon laquelle celui-ci ne veut que du bien aux Mauritaniens. Le propriétaire de l’enregistrement, qui s'est identifié comme mauritanien, aurait été arrêté à Tindouf en 1981 et soumis, en compagnie de dizaines de ses compatriotes, aux pires formes de torture par le Polisario. Et d’affirmer : «Dieu sait que les milliers de Mauritaniens qui visitent le Royaume chaque année aiment le Maroc et les Marocains. Le peuple marocain aime le peuple mauritanien plus que tous les autres peuples maghrébins. Tous les Marocains respectent la souveraineté et l'indépendance de la Mauritanie, et souhaitent à ce pays progrès et prospérité ». Quant aux Mauritaniens qui se sont rendus dans les camps de la honte à Tindouf, le sort qui leur a été réservé était soit l'emprisonnement, la torture, la disparition forcée ou la mort. Il a, à cet égard, exigé l'ouverture d'une enquête sur la disparition et la mort de dizaines de Mauritaniens dans les camps de Tindouf. Ahmadou El-Katab