​Une coupe de football pour la paix au Panama

26/10/2021

Pour marquer le 1er anniversaire des Accords d’Abraham

Pour marquer le premier anniversaire des Accords d’Abraham, le Panama accueillera prochainement une "Coupe de football pour la paix", ont annoncé les organisateurs ors d’une conférence de presse au siège de la Fédération de football panaméenne, avec la participation notamment des ambassadeurs du Maroc, Oumama Aouad, d’Israël, Itai Bardov, et du chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis, Stewart Tuttle. Cet événement à caractère à la fois sportif et diplomatique, aura lieu au grand stade Maracana à Panama City avec la participation d'une équipe de joueurs diplomates, aux côtés des stars du football panaméen, a-t-on précisé lors de cette conférence de presse tenue en présence également du président de la Fédération panaméenne de football, Manuel Arias et du président de la Ligue panaméenne de football, Mario Corro. La "Coupe de football pour la paix" débutera par un "match d’exhibition" avec la participation de diplomates de plusieurs pays, dont des marocains, et quelques "légendes" du football panaméen. Durant la conférence de presse, Mme Aouad a souligné l'importance de cette manifestation qui entre dans le cadre de la diplomatie sportive et qui commémore un événement politique historique ouvrant la voie pour la paix dans la région du Proche-Orient. Elle a aussi rappelé l’importance de l’accord tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël ainsi que l’apport constant du Royaume dans la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique entre les peuples et les religions. Pour sa part, l’ambassadeur d’Israël au Panama a qualifié cet événement "d’historique et inédit" non seulement pour la communauté juive mais aussi pour tout le monde car il permettra de mieux diffuser les valeurs de la paix. De son côté, le chargé d’Affaires de l’ambassade des Etats-Unis a souligné que la "Coupe de football pour la paix" est une occasion idoine pour associer, à travers le sport, les peuples qui aspirent à la paix. Dans ce sillage, les présidents de la Fédération et de la Ligue de football au Panama ont mis en avant l’importance pour leur pays d’accueillir un tel évènement qui promeut la paix et la tolérance parmi les jeunes panaméens grâce au football. Au terme de la conférence de presse, les diplomates représentant les pays organisateurs ont reçu des maillots confectionnés pour cette occasion, portant les symboles de la manifestation avec les logos des pays et organismes participants. Les médias du pays caribéen ont largement couvert le point de presse de présentation de la "Coupe de football pour la paix" à travers des reportages et des entretiens télévisés avec les organisateurs de l’événement dont les chefs de missions diplomatiques présents.