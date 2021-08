​Un hackathon pour l'accompagnement de jeunes dans la conception d'idées de projet en relation avec l’éducation

30/08/2021

L' ONG internationale "Enactus Morocco" opérant dans le domaine de l’entrepreneuriat social estudiantin et le développement durable, a organisé les 28 et 29 août courant, en format hybride, le Hackathon "#Eduhack" pour accompagner les jeunes de la région, afin de créer des idées de projet en relation avec le thème de "L’éducation et la jeunesse". Organisée dans le cadre du programme III "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la région Marrakech-Safi, cette initiative socio-économique se propose de sélectionner 5 idées de projets parmi 30 portées par des jeunes qui avaient bénéficié auparavant de formation hybride. Dans une déclaration à la MAP, Youssef Chaqroun, Manager régional d’Enactus à Marrakech-Safi, a indiqué que cette ONG s’est largement concertée avec les différents intervenants, dont l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi et les établissements d'enseignement publics et privés pour prendre connaissance des différentes problématiques de l’éducation, en relation avec l’intégration de la digitalisation, qui seront soumises aux jeunes participant à ce hackathon, afin de leur trouver des solutions entrepreneuriales. Dans ce cadre, M. Chaqroun a relevé que les 5 participants sélectionnés au terme de cette compétition vont bénéficier de formation et d’accompagnement financier dans la fourchette de 100.000 DH à 200.000 DH pour la création de leurs projets. Au programme de ce hackathon figuraient aussi des formations encadrés par des coachs locaux et internationaux ainsi qu’une série de témoignage de jeunes qui évoquent leur success-story. Le programme III "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", de l’INDH a pour objectif de promouvoir et de développer l’entrepreneuriat chez les jeunes âgés entre 18 et 35 ans, à travers la mise en place d’un mécanisme d’appui technique et financier adapté aux différentes phases de pré et post-création permettant ainsi de booster la création d’entreprise chez les jeunes et améliorer le taux de survie des entreprises créées. Créée en 1975, et basée au Missouri aux Etats-Unis d’Amérique, Enactus développe des partenariats entre le monde des affaires et celui de l‘enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au développement de leur pays en tant que futurs leaders entrepreneurs, éthiques et socialement responsables. Créée en 2003, Enactus Morocco a accompagné plus de 20.000 étudiants à s’auto-développer tout en mettant en place annuellement, une moyenne de 200 projets de développement durable.