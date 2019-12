​Tirage au sort de la CAN de futsal 2020 à Laâyoune

Le Maroc dans le groupe A



Le Maroc affrontera la Guinée Equatoriale, l'Afrique du Sud et la Libye dans le groupe A, lors de la 6ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de futsal - Total Maroc 2020, qui aura lieu à Laâyoune du 28 janvier au 7 février 2020.

Le groupe B est composé de l'Egypte, la Guinée, l'Angola et le Mozambique, selon les résultats du tirage au sort effectué samedi après-midi au Palais des congrès à Laäyoune.

Cette compétition quadriennale opposant les huit meilleures équipes nationales de futsal du continent africain offre trois billets pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA, prévue l'année prochaine en Lituanie.

L’équipe marocaine a remporté la CAN de futsal 2016 en Afrique du Sud. Depuis le lancement de cette épreuve, c’est l’Egypte qui s’est imposée comme pays dominant, avec trois titres.

Voici les deux poules de ce tournoi.

Groupe A: Maroc, Guinée Equatoriale, Afrique du Sud et Libye

Groupe B: Egypte, Guinée, Angola et Mozambique.