​Tir sur un multirécidiviste pour le neutraliser

06/07/2021

Un policier de la brigade mobile des motards relevant du district provincial de sûreté à Nador a été contraint, dimanche à l'aube, à faire usage de son arme de service lors d’une opération sécuritaire visant à interpeller un multirécidiviste, qui était dans un état de forte impulsivité et mettait sérieusement en danger la sécurité des citoyens et des policiers à l'aide d’une arme blanche. Une patrouille de police est intervenue pour appréhender le suspect âgé de 32 ans après avoir été pris en flagrant délit d’agression à l’arme blanche dans le quartier de "Ouled Lahcen" d'un individu aux antécédents judiciaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le prévenu a opposé une résistance farouche aux policiers avec l’utilisation d’armes blanches de grande taille, ce qui a contraint l'un des membres de la patrouille, un brigadier de police, à faire usage de son arme de service et à tirer une balle de sommation, suivie d'une autre ayant atteint le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs. Le recours par ce policier à son arme de service a permis de neutraliser le danger et d’interpeller le mis en cause, alors que les perquisitions effectuées ont permis de saisir deux véhicules en sa possession, qui font l'objet d'enquêtes pour déterminer leur provenance et leur situation légale. Le suspect a été placé sous surveillance policière dans l'hôpital où il a été admis pour recevoir les soins nécessaires, dans l'attente de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les autres actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.