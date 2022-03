​Tanger Med dans le Top 3 des ports les plus efficaces au monde

21/03/2022

Le port de Tanger Med se classe dans le Top 3 des ports à conteneurs les plus efficaces au monde, selon une nouvelle étude américaine. Dans l'étude publiée cette semaine, le site spécialisé "Priceonomics" examine trois critères pour mesurer l'efficacité de 44 des plus grands ports mondiaux en 2021, rapporte la MAP. Signée le chercheur Rohin Dhar, l'analyse se focalise sur le temps au mouillage (durée d'attente d'un navire pour accéder au port); le temps au port (durée qu'un navire reste à quai pendant que les marchandises sont déchargées et chargées); et le temps total (durée de mouillage combiné au temps au port calculé en jours). De l’analyse du temps au mouillage, le port de Tanger Med est le deuxième plus rapide au monde avec un temps d’attente de seulement 0,2 jour, derrière le port chinois de Shenzhen (0,0 jour). Le port marocain est ainsi loin devant plusieurs grands ports dans cette catégorie bouclée par le port de Los Angeles qui affiche un temps de mouillage de 5,9 jours. S’agissant du temps au port, le port marocain occupe cette fois la 5ème place, avec un score de 0,7 jour pour le chargement ou le déchargement des marchandises, juste devant les ports de Hong Kong et de Colon au Panama. Pour ce qui est du temps total, Tanger Med occupe la 3ème place mondiale, avec un score de 0,8, ce qui veut dire qu’il faut moins d’une journée pour qu’un navire accède au port et décharge sa marchandise. Grâce à sa position géographique stratégique sur le détroit de Gibraltar, le complexe portuaire Tanger Med s'est imposé comme un hub majeur pour le trafic maritime mondial. Cette plateforme portuaire, industrielle et logistique de premier plan offre une connectivité idéale qui renforce la compétitivité de l’économie nationale à l’échelle internationale. Selon "Priceonomics", les ports américains occupent, par ailleurs, le bas du classement mondial de 2021 en termes de traitement des conteneurs, notamment les ports de Savannah (4.0 jours), Long Beach (6,6 jours) et Los Angeles (9,6 jours). Les ports à conteneurs des Etats-Unis ont connu un ralentissement au milieu des perturbations mondiales de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie.