​Tanger: Inauguration de la première phase de l'usine “Maroc Akhchab”

12/10/2022

Le groupe marocain El Khayati a inauguré, vendredi à Melloussa (province de Fahs-Anjra), la première phase de son usine "Maroc Akhchab", spécialiste des panneaux de bois lattés, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. S'exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que Maroc Akhchab, qui a été dans le passé un importateur des produits de bois, passe aujourd’hui à la production locale et réduit a minima sa dépendance aux marchés internationaux. "C’est une success story marocaine qui illustre une fois de plus que nos industriels ont tout le potentiel pour relever le défi de la souveraineté industrielle", a dit le ministre. "Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de potentiels à développer sur le marché marocain, nous avons l'intention d'accélérer le développement de toutes sortes d'activités axées non seulement sur le bois, mais également sur d'autres domaines notamment l’agro-industrie", a indiqué, de son côté, le directeur général de "Maroc Akhchab", Mohamed Karim El Khayati. De son côté, rapporte la MAP, Nadia Bouayad, conseillère développement de "Maroc Akhchab", a présenté un exposé sur l'usine, dans lequel elle a souligné qu'elle constitue une unité industrielle leader en production de contreplaqués, de panneaux en bois latté et d'emballages en bois avec des outils industriels performants et des équipements de pointe permettant de fabriquer des produits de qualité adaptés aux besoins du marché national et international. Mme Bouayad a, par ailleurs, mis l'accent sur l'engagement de la société en faveur de la protection de l'environnement, notant qu'elle s'efforce de minimiser son impact sur l'environnement en adoptant des actions de valorisation et de recyclage des déchets. Les opérations de l’usine ont débuté il y a 2 ans déjà, en décembre 2020 avec un investissement initial de plus de 40 millions de dirhams (MDH), bénéficiant d’une subvention de Maroc PME, équivalant à une capacité de production de 6.500m²/an et des débouchés sur le marché national comme à l’export, notamment vers l’Egypte et l’Irak. Grâce à son savoir-faire commercial et opérationnel accumulé à ce jour et à son réseau de clients marocains et étrangers, Maroc Akhchab ambitionne de soutenir les efforts de développement de l’industrie marocaine, à travers un nouveau projet d’investissement. Ce projet porte sur l’extension de l'unité de fabrication de panneaux lattés, en vue de tripler la capacité de production du groupe, à travers un investissement global de 160 MDH, qui permettra la création de 250 emplois directs et 650 indirects.