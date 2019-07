​Sept Marocains tués, huit blessés et trois autres portés disparus

Raid aérien contre un centre de migrants près de Tripoli

08/07/2019 Libé

Sept Marocains ont été tués, huit blessés et trois autres sont portés disparus dans la frappe aérienne de la semaine dernière contre un centre de migrants à Tajoura (11 km à l'est de Tripoli), a annoncé samedi soir le consulat général du Maroc à Tunis.

Les contacts entrepris avec les autorités libyennes à Tripoli et la représentation diplomatique libyenne à Rabat ont permis de croiser un certain nombre d’informations et d’aboutir à un premier bilan préliminaire faisant état de sept morts, huit blessés et trois portés disparus parmi les 18 Marocains présents au centre lors de cette frappe aérienne, a précisé le consulat dans un communiqué.

"Etant donné la volatilité de la situation sur le terrain et la rareté des informations définitives, le bilan est amené à évoluer", a-t-il ajouté

Il a indiqué avoir établi des contacts avec sept blessés pour s’assurer de leur état de santé, ajoutant que la procédure de détermination de l’identité des corps est en cours dans la perspective de leur rapatriement vers le Maroc et leur remise aux familles éplorées.

Le consulat a indiqué également qu’il s’emploie, en coordination avec les autorités libyennes compétentes et des organisations internationales sur place, à prendre les mesures nécessaires facilitant l’évacuation des blessés et le rapatriement des corps de ces Marocains.

Tout en exprimant ses condoléances les plus attristées pour ces disparitions tragiques, il dit partager toute la détresse des familles et les invite à se manifester à l’une des deux cellules mises en place auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (00212613500678) et auprès du Consulat général du Royaume à Tunis (0021698765801).

Brèves

​Sommet



Le 12ème Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a ouvert ses travaux, dimanche à Niamey, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine à ce Sommet, consacré exclusivement au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZELCA), est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Nasser Bourita.

Entrée en vigueur le 30 mai dernier après sa ratification par plus d’une vingtaine de pays, la ZLECA vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services, adossé au principe de libre circulation des personnes. La mise en place effective de cette zone est un projet phare de l’agenda 2063 de l'UA.



Arrestation



Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a arrêté un ressortissant palestinien, résidant à Mohammedia, pour son implication présumée dans le trafic de cryptomonnaie au profit d’organisations terroristes, et ce dans le cadre des efforts déployés en matière de lutte contre le terrorisme et ses sources de financements.

Dans ce cadre, les investigations ont confirmé que le mis en cause, interpellé le 27 juin 2019, a cumulé une grande expérience dans le domaine des transactions de crytomonnaie à travers ses activités à l’échelle des plateformes virtuelles, en ce sens qu’il est parvenu à tisser un large réseau de clients ayant des ramifications dans plusieurs pays, indique le BCIJ dans un communiqué. A rappeler que le mis en cause a été déféré, le 4 juillet 2019, à la justice pour répondre des chefs d'inculpation notamment "collecte de dons financiers publics sans autorisation" et a été placé en détention préventive.