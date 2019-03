​Semaine internationale du cerveau

La Ligue pour la santé mentale organise une campagne dédiée aux étudiants

11/03/2019 Chady Chaabi

Principal organe du système nerveux, le cerveau est une sorte de processeur ultime qui contrôle nos vies, nos mouvements et nos envies. Son pouvoir est tellement grand et omniprésent dans notre quotidien, qu’on en vient même à oublier d’en prendre soin. Certainement car le commun des mortels ne le comprend pas complètement. Justement, la Semaine mondiale du cerveau, dont le coup d’envoi est donnée aujourd’hui (jusqu’au 17 mars 2019), constitue l’occasion idoine pour sensibiliser le grand public sur la santé mentale et par ricochet celle de notre cerveau.

Organisée simultanément dans une centaine de pays, cette manifestation le sera également dans notre pays, grâce à la Ligue pour la santé mentale, à l’instar de chaque année, depuis 1998. Objectifs ? La promotion de la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation. Sans oublier l'orientation et le soutien.

Concrètement, la Ligue pour la santé mentale, avec l’appui de l’ensemble de ses membres, ambitionne de mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes et des personnes à risques « Cette année, nous serons reçus dans des établissements scolaires, en tant que professionnels de la santé mentale pour parler du cerveau, de la santé mentale et des drogues » nous indique le Dr Elkhansa Layoussifi, secrétaire général adjoint et psychiatre-addictologue au Centre d’addictologie du CHU Ibn Rochd. Et d’ajouter : « Nous répondons également aux questions des jeunes dans un objectif de prévention et de promotion de la santé mentale».

Pas moins d’une quinzaine d’établissements scolaires casablancais, seront visités par des professionnels de la santé mentale (médecins résidents, psychiatres et infirmiers), dans un cadre de bénévolat et de volontariat, dont des établissements publics (Lycée Med V, Collège Kastalani, Lycée Taha Hussein, …), et privés (Groupe Berrada, Romandi, le Cèdre, …).

Les étudiants universitaires seront également concernés par cette initiative, comme ceux de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Casablanca, ainsi que ceux qui fréquent la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ain Chock.

Comme nous sommes conscients que le sujet en question risque de ne pas trop enthousiasmer les jeunes, «nos interventions et présentations seront brèves et surtout interactives pour être à l’écoute des élèves et répondre à leurs questionnements concernant la santé mentale », rassure le Dr Elkhansa Layoussifi. Une véritable aubaine pour les futurs participants, et qui confirme par la même occasion, l’engagement total de la Ligue pour la santé mentale, laquelle, dès sa création en 1979, s’est donné pour but à la fois de sensibiliser toutes les parties concernées par la maladie mentale (familles, autorités locales, corps médical et paramédical, autorités sanitaires…), ainsi que l’amélioration matérielle des conditions de soins et d’accueil des malades mentaux. Une noble mission illustrée, entre autres, par la participation de la Ligue pour la santé mentale à la construction, grâce aux bienfaiteurs, des 4 services au Centre psychiatrique universitaire (CPU) Ibn Rochd à Casablanca (urgences, deux services de psychiatrie pour hommes de 40 lits chacun et un service de 20 lits pour femmes).