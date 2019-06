​Saudi Airlines ouvre la première ligne aérienne directe Jeddah-Marrakech

10/06/2019 Libé



La compagnie saoudienne, Saudi Airlines, vient d’ouvrir, jeudi, la première ligne aérienne directe et régulière Jeddah-Marrakech.

Un avion Boeing (B787-9) Dreamiliner à son bord 274 passagers a atterri, jeudi, à l’aéroport Marrakech-Menara annonçant par là l’ouverture officielle de cette ligne. Cette nouvelle ligne desservira Marrakech au départ de Jeddah (Arabie Saoudite) à raison de trois fréquences par semaine.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion de ce vol inaugural en présence de l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Rabat, Abdellah Ben Saâd Al Ghariri, du DG de la compagnie saoudienne au Maroc, Mohammed Saâd Al Semrani, du DG de l’aviation civile, Zakaria Belghazi, du président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid et des opérateurs du tourisme, rapporte la MAP.

Intervenant à cette occasion, Mohammed Saâd Al Semrani a souligné que l’inauguration de cette ligne directe vient étoffer le réseau des vols réguliers assurés par la compagnie saoudienne à destination du Maroc, relevant que cette ligne aérienne contribuera à renforcer le trafic aérien entre les deux pays frères, de même qu’elle offrira un choix supplémentaire aux pèlerins marocains.

Il a, à cette occasion, passé en revue les réalisations de la compagnie saoudienne au Maroc durant les deux dernières années, notamment la réalisation d’une croissance dans le trafic des passagers à hauteur de 19% en rapport avec 2015 et 2016, indiquant que le nombre de voyageurs à bord de Saudi Airlines à partir et vers le Maroc s’est élevé en 2018 à plus de 400.000 passagers.

Abdellah Ben Saâd Al Ghariri a, pour sa part, souligné que cette ligne directe représente une valeur ajoutée pour le Maroc, ajoutant que son ouverture encouragera le tourisme de famille et servira de noyau pour inaugurer d’autres lignes vers d’autres villes touristiques du Royaume.

La directrice de l’aéroport Marrakech-Menara, Naoual Mounir, a souligné, de son côté, que l’ouverture de cette ligne directe renforcera l’offre aérienne au niveau des vols de la Oumra et du hajj dans la région Marrakech-Safi.

Le directeur du transport aérien au sein de la Direction générale de l’aviation civile, Tarik Talbi, a indiqué, pour sa part, que le trafic aérien entre le Maroc et l’Arabie saoudite a connu une évolution palpable étant donné que le nombre de passagers est passé de 310.089 en 2008 à 552.037 en 2018. La même tendance haussière a été enregistrée entre le Maroc et les pays du Golfe, le nombre de passagers étant passé de 615.841 voyageurs en 2008 à 1,3 million de voyageurs en 2018.