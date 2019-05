​S.M le Roi remet le Prix Mohammed VI aux majors du Programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées

300.000 personnes inscrites au titre de l'actuelle année scolaire

27/05/2019 Libé

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a procédé, après la prière du vendredi à la mosquée "Al Israa wa Al Miaaraj" à Casablanca, à la remise du Prix Mohammed VI aux majors du Programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l’année 2017-2018.

Il s’agit de Fatema Laâdam (Salé), Yamna Abjaou (Tan Tan), Mina Esskouri (Nouaceur), Hayat Sennoun (Oujda) et El Hassania Mennouna (Zagora).

A cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a prononcé une allocution devant S.M le Roi, Amir Al Mouminine, dans laquelle il a souligné que le Programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a bénéficié, depuis son lancement en l'an 2000 et jusqu'à 2018, à plus de trois millions de personnes, auxquelles s'ajoutent celles qui suivent le Programme sur la Chaîne Mohammed VI du Saint Coran, diffusé deux fois par jour, et sur le site Web du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Ahmed Toufiq a indiqué, par la même occasion, que le plan établi par le ministère au titre de la période 2017-2021 ambitionne de porter le nombre des bénéficiaires du Programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées à 4,5 millions de personnes, soit 1,5 million de personnes supplémentaires.

Le ministre a, en outre, fait observer que l'année scolaire 2017-2018 a connu l'inscription de plus de 316.000 personnes, avec un taux de réalisation de l'objectif dépassant les 105 %, notant que le ministère a mobilisé 7.000 mosquées pour la mise en oeuvre de ce Programme, et a chargé 8.000 encadrants, 1.000 coordinateurs et conseillers pédagogiques et 400 formateurs pédagogiques d'assurer son plein succès.

Il a également affirmé que le ministère oeuvre, au titre de l'actuelle année scolaire, à l'inscription de 300.000 personnes (niveau 1 et 2), ainsi qu'au développement de la coopération avec des établissements partenaires, notamment la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

Le ministre a noté aussi que son département était en phase d'élaboration d'une nouvelle expérience qui devra être lancée courant l’année prochaine et sera mise en oeuvre au niveau de quelque 1.000 endroits en milieux urbain et rural.

Cette nouvelle expérience, qui ciblera les hommes et les femmes de moins de 50 ans, impliquera une mobilisation des Conseils des Oulémas, des imams des mosquées, des prédicateurs, des morchidines et morchidates, en coordination avec les autorités locales.

Le Programme national de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a été lancé conformément aux Hautes instructions Royales contenues dans le discours du Souverain à l'occasion du 47ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2000), dans lequel S.M le Roi avait ordonné à ce que «les mosquées demeurent ouvertes pour dispenser des cours d'alphabétisation et d'éducation religieuse, civique et sanitaire, selon un programme bien élaboré».

Illustration de l'intérêt particulier que le Souverain, Amir Al-Mouminine, ne cesse d'accorder au développement de l'élément humain, ce Programme a également permis aux mosquées, ces lieux de culte et d’invocation de Dieu, de retrouver leur place d'avant-garde en matière de guidance, d'orientation spirituelle et d'alphabétisation, ainsi que leur rôle dans l'édification d'une société démocratique, moderne, ouverte et basée sur le rejet de l'exclusion et de la marginalisation, la lutte contre la pauvreté et l'ignorance.