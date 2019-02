​S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit le Prince Harry d'Angleterre et son épouse

Dernier voyage officiel du couple princier avant l’accouchement de la Princesse Meghan

25/02/2019 Libé

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a reçu, samedi au Palais des hôtes à Rabat, le Prince Harry d'Angleterre, duc de Sussex et son épouse la Princesse Meghan Markle, duchesse de Sussex, qui sont arrivés le même jour à Casablanca pour leur dernier voyage officiel à l'étranger avant la naissance de leur premier enfant, prévue au printemps.

Un "dispositif médical" a été prévu pour accompagner les différentes activités de l'ex-actrice américaine dans un village des montagnes de l'Atlas dimanche matin puis dans la capitale marocaine, selon des sources autorisées, citées par l’AFP.

A son arrivée, le couple princier, lui en costume gris clair, elle en ample robe rouge, a été accueilli par un traditionnel plateau de dates, rituel d'hospitalité au Maroc.

Durant sa visite organisée à la demande de S.M la Reine Elisabeth II, le couple princier compte centrer leur séjour sur la condition des femmes, l'accès à l'éducation des filles ou l'inclusion des handicapés, selon leur programme qui prévoit aussi une démonstration de cuisine et un rituel traditionnel du henné pour la Princesse Meghan.

Au cours de leur séjour, le duc et la duchesse de Sussex devaient ainsi visiter, hier, des établissements relevant de l'Association "Education for all" dans la région de Marrakech, où ils devaient rendre hommage au fondateur de l’organisation Michael McHugo, selon le programme communiqué par l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat.

Le Prince Harry et la Princesse Meghan devaient assister, le même jour, à une réception à la résidence de l'ambassadeur britannique à Rabat, où ils devaient rencontrer de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques.

Par la suite, ils devaient assister à une démonstration de la gastronomie marocaine traditionnelle et rencontrer des jeunes à la Villa des ambassadeurs, avant de se rendre aux jardins andalous des Oudayas pour s’informer du travail mené en faveur de l’émancipation des jeunes.

"Le duc et la duchesse du Sussex aiment beaucoup être avec le peuple", a assuré l'ambassadeur britannique Thomas Reilly dans un entretien avec la télévision 2M.

Leur visite illustre la volonté commune de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, a-t-il ajouté en précisant qu’elle «s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-britannique et de la promotion de l'éducation et de l'égalité des genres à travers des visites dans des établissements scolaires et des rencontres avec des jeunes", a déclaré le diplomate britannique lors d'un briefing avant l'arrivée à Casablanca du Prince Harry et de son épouse pour une visite de trois jours.

Le duc et la duchesse de Sussex auront "l'occasion de témoigner de la transformation et des progrès réalisés au Maroc en faveur de la promotion de la femme et de l'action communautaire", a souligné Thomas Reilly, relevant que le Maroc a réalisé des progrès remarquables en faveur de la promotion de la femme en accordant une place importante à l'éducation des jeunes filles et au renforcement des capacités des femmes dans les domaines politique, économique et social.

Les femmes marocaines ont traditionnellement joué un rôle indéniable dans la dynamique sociétale, particulièrement dans les domaines social, politique et sportif. Dans cette lignée, a-t-il dit, le Maroc a amélioré l'accès des filles à l'enseignement secondaire dans les zones rurales et a fait des pas en avant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat des femmes. De l'avis du diplomate britannique, les grandes avancées qui ont pu être obtenues au Maroc sur la voie de la modernisation sont perceptibles dans des créneaux aussi porteurs que le développement de l’infrastructure et des énergies renouvelables, notamment la réalisation du premier TGV en Afrique, le port de Tanger Med et la station Noor d'énergie solaire.

Le pays s'est doté d'une vision stratégique tournée vers l'avenir mais également en matière de développement à l'échelle du continent africain, a-t-il fait remarquer, notant que le Royaume a réalisé des prouesses sans précédent, ce qui témoigne de son souci constant de servir les intérêts de l'Afrique et de concrétiser des initiatives mutuellement bénéfiques et avantageuses.

Le couple princier doit quitter le Maroc

demain matin.