​Réunion du bureau dirigeant de la FRMF

Futurs sélectionneur et DTN, assemblées générales, sociétés à objet sportif…à l’ordre du jour

27/07/2019 Libé

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a constitué deux commissions chargées de la désignation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale "A" et du nouveau directeur technique national.

Les décisions de ces deux commissions, constituées lors d'une réunion du bureau dirigeant de la FRMF tenue jeudi à Rabat, seront communiquées au mois d'août, indique un communiqué de la FRMF.

En ce qui concerne les assemblées générales, le bureau dirigeant a fixé la date du 15 septembre pour la tenue de l'assemblée générale élective de la Ligue nationale du football amateur, fait savoir le communiqué, ajoutant que l'assemblée générale de la Ligue nationale du football professionnel et l'assemblée générale ordinaire seront organisées le 16 septembre.

La même source note qu'une journée d'étude sera organisée le 3 août au profit des présidents de club, des entraîneurs et des arbitres.

Par ailleurs, la réunion a également permis de fixer la date du 20 août comme dernier délai pour obtenir les licences d'associations sportives délivrées par le ministère de la Jeunesse et des Sports au profit des clubs de première division, et ce afin de se constituer en société avant le début de la saison.

En outre, le bureau dirigeant a approuvé la proposition de relever l'âge des jeunes des clubs de première division qui évoluent en championnat national amateur de 21 à 23 ans.





Les adieux avec Renard

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a organisé jeudi 25 juillet au siège de la FRMF à Rabat, une cérémonie en hommage à l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard.

Au cours de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence des membres du Comité directeur de la FRMF, M.Lekjaa a remercié le technicien français pour le travail accompli avec la sélection nationale A et lui a remis un cadeau souvenir.

De son côté, Hervé Renard a salué le climat professionnel ayant marqué sa mission à la tête de l’équipe nationale A soulignant que la période passée au Maroc restera gravée à jamais dans sa mémoire eu égard aux résultats réalisés avec le Onze national. L’ancien coach des Lions de l’Atlas a souhaité plein succès au football national.

Par ailleurs, la sélection marocaine de football a gagné six places dans le classement mondial de la FIFA du mois de juillet, publié jeudi, pointant désormais à la 41è position avec un total de 1.461 points.

Au niveau continental, le Maroc occupe la 5è place derrière le Sénégal (1.550 pts), la Tunisie (1.496), le Nigeria (1.481) et l'Algérie (1.463). Les Lions de l'Atlas devancent l'Egypte (49è), le Ghana (50è), le Cameroun (53è) et la République démocratique du Congo (56è).

Le classement mondial est dominé par la Belgique (1746 pts) devant le Brésil (1726), la France (1718) et l'Angleterre (1652).



