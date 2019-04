​Rabat à l’heure de la 12ème course féminine de la victoire

11/04/2019 Libé

L’Association “Femmes, réalisations et valeurs”, présidée par l’ancienne championne du monde des 400 m haies, Nezha Bidouane, organise, le 14 avril à Rabat, la 12è édition de la course féminine de la victoire, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette course sur route de 8 kilomètres, qui se tient sous le thème “Je cours selon mes capacités” , débutera à 10 heures avec la participation de femmes de différentes couches sociales représentant des établissements éducatifs et de formation professionnelle, des associations sportives et culturelles, le corps diplomatique accrédité au Maroc, l’Entraide nationale, la Sûreté nationale, les Forces Armées Royales, Special Olympics Maroc et la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds.

La compétition verra également la participation de femmes issues des régions visitées par la caravane du sport pour tous, de journalistes sportives et d’étrangères résidant au Maroc.

A travers cet événement, organisé en partenariat avec la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’Association entend sensibiliser la femme à l’importance de la pratique du sport en tant qu’outil d’insertion sociale et professionnelle et l’encourager à adhérer au mouvement sportif national en général et à contribuer particulièrement au développement du sport féminin.

Il est nécessaire de déployer davantage d’efforts pour assurer la continuité de cette manifestation sportive féminine et sa réussite, a indiqué à cette occasion Nezha Bidouane.

Dans ce sens, un “village de la course” sera installé à la place Bab El Had, à la Marina de Rabat et au centre El Manal dans l’objectif de sensibiliser les femmes au rôle du sport dans la prévention de plusieurs maladies comme le diabète et la tension artérielle.

Cette manifestation sportive et festive haute en couleur, lancée en 2005 à Témara, ayant acquis maturité et envergure, figure parmi les plus importants rendez-vous sportifs dédiés aux femmes à travers le monde. L’édition 2017 de cet événement avait connu une participation record dépassant les 32.000 athlètes.

Championnats de football

Versement de la 3ème tranche

de la subvention



La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de fooball professionnel (LNFP) annoncent le versement de la troisième tranche des subventions réservées aux clubs du Botola Maroc Telecom D1 et D2 au titre de la saison 2018-2019.

La FRMF précise que le montant débloqué pour les clubs du Botola Maroc Telecom D1 est de 16.607.350 dirhams. La FRMF précise également que la somme versée aux clubs du Botola Maroc Telecom D2 est de 9.980.391 dirhams. Pour ce qui est des montants dus aux clubs, ils ont été prélevés après le verdict de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Par ailleurs, la FRMF et la Ligue nationale de football amateur (LNFA) annoncent avoir procédé au versement de la troisième tranche de la subvention réservée aux clubs amateurs au titre de la saison 2018-2019 comme suit :

Clubs du championnat national : 5.248.750 dirhams.

Première division amateur : 9.795.000 dirhams.

Deuxième division amateur : 5.200.000 dirhams.

La FRMF précise que les montants dus aux clubs ont été prélevés sur décision de la chambre nationale de résolution des litiges.



CAN U17

L’EN en pleine préparation

à Dar es-Salaam



La sélection nationale marocaine U17 a effectué mardi soir une séance d’entraînement au stade Jakaya Kikwete Youth Park de Dar es-Salaam (Est de la Tanzanie) en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) qui débutera dimanche prochain.

Cette séance a été l’occasion pour le coach des Lionceaux de l’Atlas, Jamal Sellami, d’examiner les aspects technique, tactique et physique de la préparation pendant quatre-vingt minutes.

Lors du 1er tour de la compétition, le Onze national évoluera dans le groupe B aux côtés des sélections du Sénégal, du Cameroun, vainqueur du tournoi en 2003 et de la Guinée.

Le groupe A comprend le pays hôte, la Tanzanie, le Nigeria, double champion d’Afrique en 2001 et 2007, l’Angola et l’Ouganda.



GP Hassan II de tennis

Zverev qualifié aux 8èmes de finale



L’Allemand Alexander Zverev a poinçonné, mardi sur le court central du Royal Tennis Club de Marrakech, son billet pour les 8èmes de finale de la 35ème édition du Grand Prix Hassan II, placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Grâce à sa grande expérience, Zverev, tête de série n°1 du tournoi, s’est imposé face à son adversaire du jour, l’Ouzbèque Denis Istomin, par deux sets à zéro (6-4/6-4), confirmant ainsi son statut de grand favori de cette compétition ATP, organisée par la Fédération Royale marocaine de tennis.

Quant au numéro 2 du tournoi, qui se poursuit jusqu’au 14 avril, l’Italien Fabio Fognini, il a quitté prématurément la compétition après sa défaite face au Tchèque Jiri Veseley par deux sets à zéro (6-7/4-6).

Voici, par ailleurs, les résultats des autres matches disputés mardi dans le cadre du 1er tour du tournoi:

- Jaume Munar (Espagne) bat Facundo Bagnis :

6-1/7-6.

- Benoît Paire (France) bat Aljaz Bedene (Slovénie):

3-6/6-4/7-5.

- Pierre-Hugues Herbert (France) bat Thomas Fabbiano (Italie): 6-7/6-4/6-1.

- Robin Haase (Hollande) bat Malek Jaziri (Tunisie):

6-3/6-4.

- Lorenzo Sonego (Italie) bat Laslo Djere (Serbie):

6-3/6-3.

- Adrian Menendez-Maceiras (Espagne) bat Fernando Verdasco (Espagne): 5-7/6-2/6-2.

- Philipp Kohlschreiber (Allemagne) bat Alejandro Davidovich Fokina (Espagne): 7-6/7-5.

- Pablo Andujar (Espagne) bat Federico Delbonis (Argentine): 7-6/6-3.

- Juan Ignacio Londero (Argentine) bat Carlos Berlocq (Argentine): 6-2/6-4.