​Ouarzazate abritera le 13ème Forum régional des médias

19/01/2022

La 13è édition du Forum régional des médias à Drâa-Tafilalet est prévue, les 5 et 6 février prochain à Ouarzazate, à l’initiative de l’Espace Ouarzazate pour les médias et l’animation culturelle. Selon un communiqué des organisateurs, ce forum se tiendra en format hybride (à distance et en présentiel), dans le respect strict des mesures préventives contre la pandémie du Covid-119, sous le thème "Technologie numérique et médias : leur rôle dans le développement postCovid". Compte tenu de la situation exceptionnelle imposée par la pandémie du Covid-19 au niveau mondial avec ses effets sur tous les secteurs et qui a nécessité des mesures à la hauteur de l'ampleur de cette crise, "le numérique et les médias sont devenus indispensables dans tous les aspects de la vie", explique la même source. Ce forum connaîtra la participation d’acteurs du monde des médias issus du sud-est du Maroc actifs dans des supports médiatiques nationaux et internationaux qui enrichiront les débats prévus au cours des rencontres et ateliers programmés. Le "Prix Sud-est des médias" sera décerné à l’occasion de ce forum régional. De même, un hommage sera rendu au journaliste Abdellah Imezri, en reconnaissance de sa riche expérience professionnelle dans la radio "La voix de Ouarzazate".