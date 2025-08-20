​Nos vœux

A l’occasion de la Fête de la Jeunesse et de la commémoration du 72èmeanniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, “Libération” présente ses vœux déférents à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’ensemble des membres de la famille Royale. Nos vœux s’adressent également au peuple marocain