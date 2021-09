​Mondial de futsal: Epreuve vénézuélienne pour l’EN

21/09/2021

La sélection nationale de futsal affrontera son homologue vénézuélienne en 8ème de finales de la 9ème édition de la Coupe du Monde de la FIFA disputée en Lituanie. Cette rencontre est programmée pour aujourd’hui mercredi à partir de 17 heures à Kaunas. Les Double champions d’Afrique en titre se sont qualifiés pour les huitièmes de finales en terminant deuxième du groupe C à l’issue du 1er tour crédités de cinq points grâce à deux victoires et un nul. Le Venezuela a terminé deuxième de son groupe (7 pts) grâce à deux victoires et un nul.