​Mohamed Belmahi reconduit à la tête de la Commision para-cyclisme de l’UCI

13/12/2021

Le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a été reconduit à la tête de la Commission para-cyclisme de l’Union cycliste internationale (UCI) pour un nouveau mandat de quatre ans. L'Union cycliste internationale vient de dévoiler la composition renouvelée de ses différentes commissions, a indiqué la FRMC dans un communiqué. Ces commissions sont créées par le Comité directeur pour l’assister dans le cadre de sa mission. En règle générale, elles sont présidées par un membre du Comité directeur. Elles ont pour tâche de formuler des propositions d’ordre stratégique ou réglementaire à l’intention du Comité directeur dans la discipline ou le domaine spécifique dont elles ont la charge. Leur rôle est défini dans les cahiers des charges respectifs des commissions, a ajouté la même source. M. Belmahi , membre du Comité directeur de l'UCI, en charge de cette discipline depuis 2014, a largement contribué au renforcement de la place du para-cyclisme et s’est impliqué dans l’élaboration d’un programme de vulgarisation et d’élargissement de la base des pratiquants para-cyclistes. Les pratiquants para-cyclistes représentent actuellement plus de 10% des licenciés (toutes disciplines confondues). Outre son président, la Commission para-cyclisme, qui traite de la politique générale du paracyclisme mondial, est composée de sept représentants des différents continents, en plus de deux représentants des coureurs, membres de la Commission des athlètes de l'UCI. Mohamed Belmahi a été élu, lors du 190e congrès électif de l’UCI qui s’est tenu à Louvain en Belgique le 25 septembre dernier, membre du Comité directeur de l'UCI représentant l’Afrique.