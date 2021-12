​Les stratégies de sortie de crise dans le secteur hôtelier en débat

13/12/2021

Les stratégies permettant au secteur hôtelier de remonter la crise induite par la pandémie du Covid-19 ont été au menu d'un webinaire organisé par l'Ecole de tourisme "Ostelea". Intervenant à cette rencontre, Zineb Jabri, consultante en revenu management, a appelé les hôteliers à une révision des standards opérationnels et des stratégies tarifaires et à une refonte de l’offre commerciale pour se préparer à une réouverture dans les meilleures conditions. Il s’agit aussi de se positionner correctement sur le marché local, vu les exigences des clients marocains, dont une grande partie a déjà voyagé à l’étranger, a-t-elle ajouté. En outre, elle a jugé important de rétablir l’attractivité du secteur hôtelier pour les employés à travers un type de management plus adapté pour une meilleure rétention du personnel opérant dans les hôtels, rapporte la MAP. Il est question aussi, selon Mme Jabri, de rétablir la confiance au sein dudit secteur, suite à la période difficile qu’a traversée le personnel, marquée par l'arrêt quasi-total de l’activité et la mise en chômage y découlant. Pour sa part, Mohamed Daoudi, directeur général d'hôtel chez le groupe Atlas Hospitality, a estimé que les hôteliers sont amenés à réduire leurs charges au maximum sans pour autant toucher à la qualité de service pour atténuer les effets néfastes de la crise sanitaire. Ces opérateurs devraient également diversifier leurs services et chercher des opportunités tels que l’organisation des séminaires, les activités SPA pour augmenter les revenus, a fait valoir M. Daoudi. Il faut aussi veiller à la qualité de service pour soigner sa réputation et son image de marque, a insisté M. Daoudi, notant que le "tourisme interne doit être intégré d’une façon permanente dans nos approches commerciales dans le futur vu sa contribution à la résilience du secteur". L’expert en marketing hôtelier et stratégies digitales, Assil Bernossi, a recommandé de fluidifier l'expérience client, tant sur le plan physique que digital, invitant les hôteliers à s’inspirer des meilleures pratiques à l’international pour satisfaire au mieux leur clientèle. Et de mettre en avant la contribution des outils digitaux pour avoir une plus grande flexibilité face à un environnement fluctuant, notant que les hôteliers doivent avoir une attitude curieuse et proactive afin de pouvoir se relever rapidement. Ostelea Rabat est une école internationale de management en tourisme & hospitalité spécialisée dans la formation de managers, dirigeants, et leaders de l’industrie touristique et hôtelière tant au niveau national qu’international.