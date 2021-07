​Les investissements de la diaspora marocaine au centre d’ une rencontre à Béni Mellal

14/07/2021

Le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra a organisé, lundi dernier, une rencontre de communication avec les Marocains résidents à l’étranger sous le signe “l’investissement des MRE, un levier de développement régional”. Organisée en partenariat avec la Maison des Marocains du monde et des affaires de la migration à Béni Mellal, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités que mène le CRI pour faire connaître les opportunités d’investissement offertes au niveau de la région notamment auprès de la communauté marocaine à l’étranger. Dans une déclaration à la MAP, le Directeur du Pôle Maison de l’investisseur au sein du CRI Béni Mellal-Khénifra, Adil Azmi a souligné que cette rencontre se veut une occasion pour expliquer, de près, aux Marocains du monde les mutations que connaît le monde des investissements au Maroc et dans la région Béni Mellal-Khénifra,relevant qu’ils’agit également d’une occasion pour s’arrêter sur la dynamique positive des investissements au niveau de la région, surtout depuis la réforme duCRI et la création de la Commission régionale unifiée d’investissement, (CRUI). La durée de traitement des dossiers d’investissement a été réduite à moins de 6 jours, a expliqué M. Azmi, réitérant la disposition entière du CRI à accompagner les Marocains du monde dans leurs projets d’investissement notamment à travers le programme Izdihar. Le CRI accompagnera les MRE dans leurs projets d’investissement aussi bien dans le volet relatif au financement dans le cadre du programme Intelaka que dans l’accès aux mesures incitatives offertes dans le cadre du fonds MDM Invest ou du fonds régional d’appui à l’investissement et à la création de l’emploi au niveau de la plateforme industrielle intégrée “Agropôle Béni Mellal”. Le CRI intensifie ses efforts en cette conjoncture marquée par la pandémie du nouveau Coronavirus qui a impacté de larges pans de l’économie, pour stimuler l’activité économique et l’investissement aux niveaux local et régional à travers une série de mesures incitatives. Ainsi, une série d’initiatives destinées à améliorer l’attractivité de la région en matière d’investissement sont en train d’être mises en œuvre, notamment le programme “Izdihar” qui est un dispositif permettant de fédérer les principaux acteurs en charge de l’accompagnement des entrepreneurs dans la région, afin de dispenser une offre d’accompagnement claire, cohérente, complète et à forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les TPME de la région. Plusieurs chantiers sont également programmés surtout en matière de mise en place des plateformes digitales, la mobilisation du foncier, le lancement des fonds régionaux d’appui, l’accompagnement des TPME et la réalisation des études.