​Le WAC surclasse sans convaincre la JSS

25/09/2023

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé face à la Jeunesse sportive Salmi (JSS) par 1 but à 0, jeudi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l'occasion de la 3e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



La victoire a été décrochée grâce à Zakaria Draoui, auteur de l'unique but du match en faveur des hommes d’Adil Ramzi à la 85e minute.



Les Wydadis ont été réduits à dix en fin de rencontre, après l'expulsion d'Amine Aboulfath (86è).

Lors de la prochaine journée, le WAC évoluera à l'extérieur contre la Renaissance de Berkane, tandis que la formation de Had Soualem jouera à domicile face à l'Olympic de Safi.