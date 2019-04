​Le WAC à l’assaut du Horoya pour une place au dernier carré de la Ligue des champions

Sortie peinarde pour la RSB et compliquée pour le HUSA en Coupe de la CAF

13/04/2019 Mohamed Bouarab

Place à la compétition continentale en cette fin de semaine avec la programmation des matches retour des quarts de finale de la C1 et de la C2. En Ligue des champions, le WAC accueillera ce samedi à 20 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, le club guinéen de Horoya Conakry, alors qu’en Coupe de la CAF, les matches sont prévus dimanche à 20 heures, avec la RSB qui affrontera, au stade municipal de Berkane, l’équipe kényane de Gor Mahia, au moment où le HUSA sera attendu de pied ferme, du côté de l’Army Stadium de Suez, par la formation égyptienne du Zamalek.

Le WAC abordera ce second acte après avoir forcé un nul blanc lors du match aller, un résultat qui ne devrait pas conforter outre mesure les Rouges devant un adversaire qui ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances en vue de créer la vilaine surprise.

Pour ce match, le WAC devra compter sur l’ensemble de son effectif qui piaffe d’impatience de franchir ce cap non acquis d’avance. Et le premier à assimiler parfaitement cette donne est le coach du club, Faouzi Benzarti, qui a indiqué que «le nul blanc reste un résultat piège et qu’il faudrait se méfier du Horoya qui jouera son va-tout». Avant d’ajouter que « l’équipe s’est préparée comme il se doit pour cette confrontation et sera tenue d’être aussi appliquée qu’efficace pour atteindre notre objectif ».

A noter que la CAF a décidé de changer l’arbitre de ce match, en optant pour l’Ethiopien Bamlak Tessema qui a suppléé au Zambien Janny Sikazwe.

Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les choses s’annoncent différentes pour les deux représentants du football national, à savoir une sortie peinarde pour la RSB et compliquée pour le HUSA.

Les Gadiris, qui ont réussi à atteindre pour la première fois de leur histoire cette phase avancée du tournoi, donneront la réplique au Zamalek sachant que les protagonistes s’étaient quittés à l’aller sur un zéro partout. Sur le papier, la formation cairote part avec les faveurs des pronostics, sauf que le statut d’outsider sied fort bien aux Soussis qui ont récupéré leurs cadres, à commencer par le néo international Baadi ou encore El Barkaoui.

Les joueurs du HUSA doivent s’attendre à une ruée de la part du Zamalek, et c’est à eux donc d’avorter ces assauts et de saisir, non pas comme à l’aller où ils avaient excellé dans les ratages, les moindres opportunités pour faire la différence et remporter ce match qui sera sifflé par un trio d’arbitrage angolais conduit par Helder Martins De Carvalho.

Comme précité, la RSB est pratiquement qualifiée au dernier carré après avoir fait l’essentiel lors de la première manche en s’imposant en dehors de ses bases sur le score de 2 à 0.

Un match retour purement formel où manqueront à l’appel Laba Kodjo, suspendu, Abdessamad Lambarki et Mohamed Traouré, convalescents, sachant que l’arbitrage sera assuré par Jean-Jacques Ndala Ngambo de la République démocratique du Congo.





​Mouad Hajji désigné secrétaire général de la CAF

Le Marocain Mouad Hajji a été désigné, jeudi au Caire, nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF).

M. Hajji succède à ce poste à l'Egyptien Amr Fahmy, apprend-on auprès de la CAF dont le bureau exécutif s’est réuni jeudi dans la capitale égyptienne.

Le cadre marocain occupait avant cette nouvelle nomination le poste de coordinateur général de l’administration de la CAF.