​Le Maroc brille aux Masters de pétanque

05/09/2019

L'Equipe du Maroc, vice-championne du monde, a signé une brillante participation aux Masters de pétanque 2019, remportés mardi par l’équipe de France aux îles du Frioul à Marseille.

L’équipe marocaine, composée de Abdessamad El Mankari, Khalid Benar, Hodayfa Bouchgour et Mohamed Ajouad, qui a affronté l’équipe française en demi-finale du final four, a mené 10/4 avant de perdre le fil du match, permettant au quatuor français, composé de Stéphane Robineau, Christophe Sarrio, Mickaël Bonetto et Ludovic Montoro, de l’emporter 13/11.

En finale, l’Equipe de France a retrouvé la formation de Dylan Rocher, qui a battu la formation Jean-Michel Puccinelli 13/3 au tour d’avant. Sur sa lancée, la formation tricolore s’est imposée 13/5.

Le final four a vu s’affronter les quatre premières équipes du classement général des Masters de pétanque 2019. La première demi-finale a opposé l’équipe Rocher, qui a terminé en tête du classement général, à l’équipe Puccinelli, qui compte deux tenants du titre Jean-Michel Puccinelli et Maison Durk.

L’équipe de France, avec dans ses rangs Ludovic Montoro, tenant du titre, s’est frottée à l’équipe du Maroc, vice-championne du monde.

Pour sa première participation aux Masters de pétanque, une compétition qui se déroule en sept étapes dans plusieurs villes de France, l’équipe marocaine avait créée la surprise en se qualifiant pour la finale lors de la 7e et dernière étape qui s’est déroulée le 8 août dernier à Montluçon (Allier), dans le centre de la France.

Coachées par la légende marocaine Hafid Alaoui (trois fois champions du monde en triplette dans les années 90), l’équipe marocaine est composée de Abdessamad El Mankari (milieu) du club CATP-Tiflet, Khalid Benar (milieu) du club ASMB-Rabat, Hodayfa Bouchgour (milieu) du club ACMPT-Tan Tan et Mohamed Ajouad (pointeur) du club S.M-Rabat.

Né en 1986, El Mankari a été champion du monde (tir de précision), vice-champion du monde et trois fois champion d’Afrique. Quant à Khalid Benar, né en 1979, il a été trois fois champion du Maroc. Hodayfa Bouchgour, né en 1992, est, quant à lui, champion d’Afrique et vice-champion du monde. Alors que Mohamed Ajouad (1983) a été trois fois champion d’Afrique et une fois vice-champion du monde.

Les Masters de pétanque sont une compétition de pétanque disputée par équipes en triplettes, une des plus relevées au monde à l'heure actuelle.

Cette compétition, qui date de 1999, oppose dans sa version actuelle sept équipes composées des meilleurs joueurs mondiaux.