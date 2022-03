​Le FEC et la CDG s'allient en faveur du développement des collectivités territoriales

22/03/2022

Le Fonds d'équipement communal (FEC) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé un accord-cadre pour la mise en place de financements syndiqués des projets de développement des collectivités territoriales, pour un montant de huit milliards de dirhams (MMDH), et ce en accompagnement de leur dynamique d'investissement et de croissance. Ce partenariat stratégique comporte trois composantes complémentaires qui portent sur le co-financement par les deux institutions des projets de développement territorial, le refinancement du FEC par la CDG, à côté du partage de leur expertise respective avec les collectivités territoriales pour répondre, au mieux, à leurs besoins, indique vendredi un communiqué conjoint des deux institutions financières. "Ledit partenariat découle de la volonté commune des deux institutions de mettre en place des mécanismes de financements, à la fois équilibrés et complémentaires, et marque la mobilisation, par la CDG, dans le cadre de cette opération, d’une enveloppe globale de 8 MMDH avec la perspective d’augmenter les volumes des financements au-delà de cette taille initiale", souligne le communiqué. Et de poursuivre que cette enveloppe est destinée à répondre, activement, à l’intensification des besoins de financement des collectivités territoriales dans un contexte marqué par l’accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et caractérisé par l’accroissement de la dynamique d’investissement à l’échelle territoriale, rapporte la MAP. Dans le cadre de ce partenariat stratégique entre deux institutions financières publiques nationales de premier plan, ces dernières se constitueront, selon les cas et en fonction de la nature des projets, en groupement afin de structurer et de soumettre une offre commune de financement. Au regard de sa mission historique et de sa relation avec le secteur local, le FEC est chargé de la coordination de l’ensemble des démarches vis-à-vis des collectivités territoriales en vertu de son rôle de chef de file-arrangeur et d’agent de crédit. Au-delà des financements, ce partenariat couvre également le partage de l’expertise propre et pointue des deux institutions en matière de développement territorial et leur connaissance approfondie des réalités locales dans l’objectif de renforcer les actions d’accompagnement et d’assistance technique en faveur des collectivités territoriales. Et de noter que ce partenariat s’inscrit en consolidation du succès des opérations de financement à l’international réalisées par le FEC dans le cadre de sa stratégie de diversification et de pérennisation des ressources.