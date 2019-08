​Le Bureau politique rend visite à Abderrahmane El Youssoufi

Driss Lachguar : El Youssoufi est une école de patience, d’endurance et d’affrontement des obstacles avec sérénité

05/08/2019 H. T

Le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a rendu visite en compagnie d’une délégation du Bureau politique au leader de la résistance et l’un des dirigeants historiques de l’USFP, Aderrahmane El Youssoufi.

Dans son allocution en l’occasion, il a affirmé que cette visite constitue un moment cordial au cours duquel ont été mises en lumière les étapes de la vie d’El Youssoufi qui font partie intégrante de l’histoire du parti de la Rose.

Il a également souligné que cette visite constitue un événement exceptionnel, car elle revêt une signification profonde non pas seulement pour les compagnons d’Abderrahmane El Youssoufi au sein de l’USFP, mais également pour tous les Marocains. C’est un hommage spécial pour Abderrahmane El Youssoufi et au parti auquel il appartient. «Abderrahmane El Youssoufi est une école de patience, d’endurance et d’affrontement des obstacles avec sérénité », a affirmé le dirigeant ittihadi.

Il a, par ailleurs, expliqué que «sa patience et son endurance constituent une leçon pour toutes les composantes du parti», ajoutant que «cette patience et le sens de responsabilité dont fait preuve Abderrahmane El Youssoufi ont rendu service au pays et au parti qui est resté fort et ferme dans un contexte marqué par l’effondrement de grands partis politiques au niveau mondial ».

Le dirigeant socialiste a salué, au nom de tous les militants ittihadis, l’initiative de S.M le Roi qui a bien voulu baptiser la promotion des lauréats des grandes écoles militaires et paramilitaires du nom de Abderrahmane El Youssoufi.

Pour sa part, le président du Conseil national de l’USFP et président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a salué cette initiative Royale louable, considérant qu’il s’agit là d’un signal fort, plein de sens et dépassant tout calcul politique éphémère ou impartialité partisane ou idéologique étriquée.

Il a, par ailleurs, affirmé que Abderrahmane El Youssoufi mérite amplement cette distinction symbolique, car «il a toujours incarné l’exemple concret d’un homme politique intègre et d’un responsable qui a servi les intérêts de son pays ainsi que ses constantes tout au long de sa vie de militant».

Il convient de rappeler que le Souverain avait adressé également en mars dernier un message de félicitations à l’ancien Premier ministre à l’occasion de la publication de ses mémoires.

Il y a lieu de souligner que S.M le Roi avait procédé, en août 2016 à Tanger, à l’inauguration de l’Avenue Abderrahmane El Youssoufi lors de la célébration du 17ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres.