​La saison muséale 2019 promet une riche programmation

Célébration de la diversité des expressions artistiques

27/02/2019 A.A

La Fondation nationale des musées (FNM) a dévoilé, lundi à Rabat, son programme culturel pour la saison 2019, qui propose de nombreuses activités muséales célébrant la diversité des expressions artistiques et les grandes figures de l'histoire de l'art, tout en stimulant le goût de la découverte. Cette programmation révélée lors d'une conférence de presse animée par le président de la FNM, Mehdi Qotbi et le directeur du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), Abdelaziz El Idrissi, jette la lumière sur les maîtres de l'art moderne marocain et la créativité artistique africaine, avec un focus sur les grandes figures mondiales de l'art. Ainsi, après l'organisation de grandes expositions dédiées aux maîtres de l'art moderne marocain, tels que les récents hommages rendus à Ahmed Cherkaoui, figure incontournable de l'abstraction marocaine ou aux pionnières de l’expression artistique spontanée que furent Chaibia Talal, Fatima Hassan et Radia Bent Lhoucine, le MMVI abritera du 2 avril au 31 août 2019 une exposition intitulée "Hassan El Glaoui: Le sel de ma terre". Cette exposition, qui rend hommage à l'un des premiers peintres figuratifs du Maroc, présente une centaine d’œuvres et parcourt sept décennies du travail de l'artiste qui exposa dès 1950 à Paris et New-York. Cette rétrospective offre une occasion rare de replonger dans le travail du peintre décédé le 21 juin 2018, particulièrement connu pour ses tableaux équestres, scènes vibrantes de fantasia ou cérémonie de la Bay'a, mais aussi dans une peinture plus intimiste, scènes d'intérieur et portraits rarement exposée de son vivant.

La volonté de donner accès aux grandes figures de l'histoire de l'art sans obligation de voyager vers les grands musées du monde se poursuit en 2019. A ce titre une exposition sur "Les couleurs de l'impressionnisme: chefs-d'oeuvre des collections du Musée d’Orsay" se tiendra du 9 avril au 31 août 2019. Connu dans le monde entier pour son extraordinaire collection d'art impressionniste, le musée aménagé sous les voûtes métalliques de l'ancienne gare d'Orsay sur les quais de la Seine a demandé à ses deux conservateurs, Paul Perrin et Sabin Cazenave d'élaborer un parcours à travers l'épopée impressionniste, en exposant les différentes phases d'un mouvement pictural qui libéra l'art classique et révolutionna la façon de voir.

Après le succès du grand événement "L'Afrique en capitale", le MMVI continue à ouvrir ses espaces à l'exceptionnel foisonnement artistique du continent en accueillant du 2 avril au 15 août 2019 l'exposition "Lumières d'Afrique: Fonds africain artists for development". Pour la première fois, 54 artistes (peintres, sculpteurs, photographes et vidéastes..) venus de l'ensemble des pays africains répondent à la même inspiration: l'Afrique des lumières et partagent leurs visions, leurs espoirs, leurs craintes et leurs rêves pour un continent de complexité. Cette rencontre a été également l'occasion de dévoiler la nouvelle exposition thématique annoncée par le musée de l'histoire et des civilisations, intitulée "Le Maroc antique pré-romain". Cette exposition s'intéresse à une grande civilisation très peu connue de l'histoire du Maroc, à savoir la civilisation de la Mauritanie ayant existé et évolué pendant l'antiquité pré-romaine. Pour la première fois une belle sélection d'objets archéologiques sera exposée au public témoignant de la présence de la civilisation mauritanienne pendant plus de huit siècles. S'exprimant à cette occasion, M. Qotbi a souligné que cette programmation vise à valoriser le patrimoine artistique national en rendant hommage à l'art de Hassan El Glaoui, mettant en avant l'importance de s'ouvrir sur sa propre culture et son patrimoine, en rapprochant le public des courants artistiques fondateurs de la deuxième moitié du XXe siècle.

Cette programmation riche et diversifiée permet aussi de découvrir les créations artistiques africaines et les chefs-d’œuvre des grandes figures de l'art mondial, dont Van Gogh et Claude Monet..., qui vont traverser la Méditerranée et s'installer pour la première fois sur une terre africaine, a-t-il dit. Ce travail extraordinaire déployé par la Fondation en faveur de la démocratisation de la culture et la dynamisation de l’activité muséale au Maroc, illustre la contribution significative de la FNM à la diplomatie culturelle et répond à la volonté Royale de faire de Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture, a-t-il relevé.

De son côté, M. El Idrissi a indiqué que lors de la saison 2019, le MMVI abritera trois grandes expositions, à savoir "Hassan El Glaoui: Le sel de ma terre", "Les couleurs de l'impressionnisme" et "Lumières d'Afrique", notant que cette programmation muséale est marquée par l'organisation de la première Biennale internationale de l'art contemporain à Rabat dédiée à la création artistique féminine.

Cette saison connaîtra la réouverture du musée ethnographique Bab Okla de Tétouan et des deux musées à Meknès, Dar Jamai et Borj Belkari rebaptisés musées de la musique arabe et marocaine, ainsi que l'ouverture du musée des Oudayyas de Rabat, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'outre l'exposition "Le Maroc antique pré-romain" organisée par le musée de l'histoire et des civilisations, deux autres expositions auront lieu aux musées de Marrakech.