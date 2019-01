​La commercialisation des agrumes au centre d'une réunion à Rabat

14/01/2019 Libé



La question de la commercialisation des agrumes au Maroc et à l’international et l'actualité de la filière agrumicole dans le Royaume ont été récemment au centre d'une réunion à Rabat entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et les interprofessions agricoles.

Lors de cette rencontre, les professionnels du secteur ont évoqué quelques contraintes rencontrées en la matière comme la limite liée aux capacités de stockage frigorifique, au nombre des stations de conditionnement et aux circuits internes de vente et à la commercialisation de manière globale, indique le ministère dans un communiqué.

Le département souligne, en outre, que le secteur agrumicole a connu cette année un contexte particulier, la production ayant atteint des records dans certaines régions notamment à Berkane (+25%) et Béni Mellal (+18%), tandis que les précipitations tardives ont entraîné un retard au niveau de la maturité des fruits et donc une accumulation du produit, en plus d’une variation de qualité qui s’est reflétée sur les critères exigés à l’export, rapporte la MAP.

L'exportation des agrumes connaît cependant un redressement, note la même source, précisant, à titre d'exemple, que la clémentine exportée a augmenté de 13%. Toutefois, la diversification des marchés demeure impérative pour garantir l’écoulement du produit, relève le communiqué, notant que les professionnels présents à cette réunion ont été appelés à renforcer leurs efforts sur les marchés classiques et à s’orienter vers des marchés à forte demande.

Pour sa part, le ministère affirme rester engagé sur la voie de la diversification des marchés et la recherche de nouveaux débouchés ainsi que de l’appui à la filière.

A l’issue de cette rencontre, il a été décidé de se pencher sur les différentes propositions et idées afin d’aboutir à des recommandations globales dans les prochaines semaines, conclut le communiqué.