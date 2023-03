​La Sollicitude dont S.M le Roi, Amir Al Mouminine, entoure le Saint Coran et les Ouléma Africains, hautement saluée à Addis-Abeba

03/03/2023

La Haute Sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure le Saint Coran et les Ouléma Africains a été hautement saluée par des personnalités religieuses et des acteurs politique et associatif éthiopiens, à l'issue de la 4ème édition du concours national de mémorisation, récitation et psalmodie du Saint Coran, organisé à Addis-Abeba par la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ethiopie.



La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains illustre les actions nobles et la sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, entoure les Ouléma Africains et l’Intérêt qu’accorde le Souverain à la mémorisation, la récitation et la psalmodie du Saint Coran, souligne le député au Parlement fédéral éthiopien, Mohamed Al-Arusi.



Les actions du Souverain qui consacrent la tolérance et la coexistence, visent à préserver l’Islam en tant que sainte religion du juste milieu prôné par Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, a relevé le député et analyste éthiopien dans une déclaration à la MAP.



Sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, le peuple marocain authentique fait notre fierté par sa culture et sa civilisation aux cotés de la civilisation et la culture éthiopienne, a noté M. Al-Arusi, formulant le souhait de voir se multiplier ces initiatives louables et bénies de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ethiopie.



Ces actions entreprises par le Royaume du Maroc sont à même de renforcer des liens de fraternité entre les deux pays et les deux peuples, a-t-il dit, ajoutant que malgré l'éloignement géographique, les Marocains occupent une place de choix dans le cœur des Ethiopiens.



De son côté, le président de l’Association Zayed Ibn Tabith pour la mémorisation du Saint Coran, Dr Noureddine Kacim, a salué les efforts déployés par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains sous la présidence de Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, relevant que la compétition a connu une grande réussite grâce notamment à une concurrence forte entre les participants.



Dans une déclaration à la MAP, Dr Kacim a exprimé sa gratitude à S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour les nobles initiatives du Souverain et à la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour les prix décernés aux participants et à son association, ainsi que pour l'hommage qui lui a été rendu, priant pour davantage de paix et de prospérité pour le peuple marocain.



Pour sa part, le président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ethiopie, Cheikh Adam Kamal Mohammed, a souligné l’importance de ce concours organisé pour la première fois en Ethiopie.



Cheikh Adam Kamal Mohammed a élevé, lors de cette édition, des prières pour préserver S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.



Cheikh Adam Kamal Mohammed a également imploré le Tout-Puissant de perpétuer développement et prospérité au Royaume du Maroc.



Le Concours s’est déroulé en présence de l’Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi, du Président du Conseil supérieur des affaires islamiques d’Ethiopie, Ibrahim Tufa, du Représentant des religions en Ethiopie, des officiels et parlementaires éthiopiens et d’autres personnalités.