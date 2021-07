​La Bourse de Casablanca dans le vert au deuxième trimestre

07/07/2021

La Bourse de Casablanca a clôturé le deuxième trimestre de l’année 2021 dans le vert, son principal indice, le Masi, prenant 8,06% à 12.409,24 points Au terme de cette période, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotés à la place casablancaise, a gagné 8,60% à 1.016,21 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est adjugé 8,09% à 10.090,91 points. Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 11,35% à 11.674,91 points et le FTSE Morocco AllLiquid s’est apprécié de 7,93% à 10.589,70 points, rapporte la MAP. L’indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a emprunté la même trajectoire positive, cumulant, ainsi, 929,43 points en hausse de 6,47%. La cote a vu la majorité de ses secteurs se redresser au cours de cette période où seulement 4 secteurs ont fini en berne. L’immobilier (+58,40%) a signé la plus forte hausse, suivi de la Pharmacie (35,34%) et de la Chimie (28,80%). A la baisse, le secteur “Ingénierie et biens d’équipement industriels” a chuté de 7,05%, au même titre que les “Sociétés de portefeuilles et holdings” (- 2,98%) et “Télécommunications” (-1,58%). La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 637,5 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 17,52 MMDH. Sur le plan individuel, Fenie Brossette s’est hissé de 73,32% et Douja Prom Addoha et Sonasid ont progressé respectivement de 69,31% et 68,11%. Pour leur part, Delattre Levivier Maroc s’est déprécié de 16,85%, Unimer de 13,45% et Cartier Saada de 11,96%. Avec un volume transactionnel de plus de 2,86 MMDH, Ciments du Maroc a été l’instrument le plus actif au T2- 2021 s’accaparant 21,40% des transactions, suivi d’Attijariwafa Bank avec 1,75 MMDH (13,08%) et Itissalat Al-Maghrib avec 1,07 MMDH (8,02%).