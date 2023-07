​L’exposition commerciale sino-africaine devrait générer des contrats de plus de 19 milliards de dollars

03/07/2023

Le commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de près de 30% durant les 10 dernières années

L’exposition économique et commerciale sino-africaine, qui se tient actuellement à Hunan (centre de la Chine) avec la participation du Maroc, devrait être couronnée par la conclusion de contrats de plus de 19 milliards de dollars, selon un rapport publié à cette occasion.Pour le gouvernement chinois, l’exposition, dont le coup d’envoi a été donné jeudi, offre une plateforme pour élargir les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l’Afrique sans oublier les aspects humains des échanges entre les deux parties.Des chiffres publiés vendredi montrent que le commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de près de 30% durant les 10 dernières années, une ascension qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial du continent, rapporte la MAP.Selon ces données, ces échanges ont totalisé 268,4 milliards de dollars en 2022 contre 210,2 milliards en 2013. Les investissements directs de la Chine en Afrique ont presque doublé entre 2013 et 2022, passant de 26,19 milliards de dollars à 44,19 milliards.S’exprimant à l’ouverture de l’exposition, le vice-président chinois, Han Zheng, a exprimé la disposition de son pays à renforcer la coopération avec l’Afrique. Au cours de la dernière décennie, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine et l'Afrique ont toujours maintenu des relations amicales, a dit M. Han, soulignant que la Chine soutient fermement les efforts de développement de l'Afrique.Il a fait savoir que Beijing poursuivra les efforts pour faire progresser la coopération Chine-Afrique dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », pour forger un partenariat plus étroitLa coopération Chine-Afrique joue un rôle directeur important dans la coopération Sud-Sud, ainsi que dans la coopération internationale, et elle représente un modèle pour la construction d'un nouveau type de relations internationales, a-t-il estimé.L'exposition commerciale sino-africaine, qui se tient tous les deux ans, vise à promouvoir la coopération économique et commerciale de haute qualité entre les deux parties. Elle se veut une plateforme économique et commerciale importante dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).Le nombre d’exposants lors de l'édition de cette année, qui se tient sous le thème "Le développement commun pour un avenir partagé", devra augmenter de 55% par rapport à la dernière exposition pour atteindre 1.350, selon les organisateurs.Le Maroc est représenté lors de cette exposition par une délégation conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.Un stand numérique est déployé à cette occasion mettant en lumière le leadership africain du Royaume dans les domaines économique, commercial et environnemental, avec un accent sur les secteurs de l'automobile, des énergies renouvelables, de la pharmacie et du textile.Le stand met également en exergue le positionnement du Maroc en tant qu'acteur central reliant l'Afrique au monde, et ce à la faveur des réalisations concrètes du Royaume en matière d'infrastructures, d'investissements dans les secteurs à haute valeur ajoutée, de sa stabilité confortant son statut en tant que destination fiable pour les investissements, ainsi que ses choix politiques et économiques qui ont fait du Royaume un leader parmi les pays africains promouvant le développement au sein du continent.La participation marocaine vise aussi à mettre en valeur la place du Maroc en tant que plateforme industrielle et d'exportation de premier ordre, dans l'objectif d'accélérer la dynamique des investissements étrangers.Il s'agit aussi d'exposer l'expérience marocaine réussie en matière de transformation économique, laquelle expérience fait du Royaume une destination fiable, à fort potentiel dans les domaines de l'investissement et de l'exportation.A cet égard, le stand marocain présente l'attractivité du Royaume promue sous la marque "Morocco Now", afin de mettre en place une plateforme compétitive en mesure d'améliorer le climat des affaires, notamment à la lumière des réformes conduites par le Royaume conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI consistant à consolider le leadership du Maroc parmi les pays émergents.