​L’UE réitère sa position inchangée de non reconnaissance de la pseudo “rasd”

18/02/2022

L' Union européenne (UE) a réitéré, mercredi, de la manière la plus claire, que sa position n’a pas changé concernant la question du Sahara, précisant qu'aucun de ses Etats membres ne reconnaît la pseudo "rasd". Répondant à une question sur une invitation qui serait adressée aux séparatistes pour le sommet Union européenne-Union africaine qui s'est ouvrert jeudi à Bruxelles, le Porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Peter Stano a insisté sur le fait que la partie européenne n’a pas invité le polisario. "Le point fondamental à clarifier est que pour ce Sommet, l’Union européenne est co-organisateur avec l’Union Africaine (...) donc c'est l’Union Africaine qui s’est chargée de l’invitation" du côté africain, a-t-il expliqué. Il a précisé que cette invitation de l’Union Africaine "ne change rien à la position de l’Union européenne", à savoir qu’elle ne reconnait pas cette entité, pas plus qu’ «aucun des Etats membres de l’UE ne la reconnait». Il y a lieu de rappeler que cette position s’inscrit dans la continuité de celle que l’UE avait exprimée lors du Sommet UE-UA d’Abidjan en 2017.