​L’ONEE organise son premier Hackathon

06/09/2019

Dans le cadre de son Projet sur le digital et l’innovation «We Power Innovation», l’Office national de l'électricité et de l'eau potable, s’associe à l’Agence de coopération internationale allemande «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» pour l’organisation de son premier Hackathon du 20 au 22 septembre 2019 au Centre des sciences et techniques de l’électricité à Casablanca.

Il s’agit d’un évènement créatif dans le domaine du digital, où des groupes composés de spécialistes métiers et experts dans le secteur des services énergétiques se réunissent dans des ateliers de travail, durant 48 heures d’affilée, pour concourir et développer un ensemble de services liés à la transformation digitale au sein de l’ONEE.

L’objectif de ce programme est, d’une part, valoriser la créativité en interne en associant des collaborateurs de l’Office et, d’autre part, permettre à des start-up de concrétiser leurs solutions en milieu industriel autour de trois domaines identifiés pour lesquels les candidats devront s’inscrire. Ces domaines concernent l’amélioration de la qualité des services, la satisfaction des clients et l’amélioration des process internes et de la productivité (RSE).

Cette compétition d’idées et de solutions innovantes réunira 80 participants mixtes (40 collaborateurs ONEE et 40 entrepreneurs) qui seront sélectionnés sur leur motivation et leur compétence autour des sujets de l’innovation. Les participants auront à leur disposition de nombreux outils pour faire aboutir leurs projets. Au terme de ces deux journées, les équipes présenteront leurs idées devant un jury composé d’experts et de responsables de l’Office.

A l’issue de ce Hackathon, trois idées innovantes seront primées et les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement au sein d’un Bootcamp « LaFactory » pour faire aboutir la collaboration entre l’ONEE et les startups gagnantes.

A noter que la date limite des inscriptions est fixée au 8 septembre 2019.