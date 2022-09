​L’OCP annonce une prise de participation de 50% dans GlobalFeed S.L.

28/09/2022

OCP S.A., leader mondial des produits phosphatés dédiés à la nutrition végétale et animale, a annoncé lundi la signature d'un accord définitif en vertu duquel l’OCP acquiert initialement 50% de GlobalFeed S.L. auprès de Fertinagro Biotech S.L., un important producteur espagnol d’engrais. GlobalFeed, qui opère dans le segment de la nutrition animale, fabrique et distribue une large gamme de produits, y compris des produits de commodité à base de phosphate et des solutions premium et à haute valeur ajoutée destinées à plusieurs espèces, indique un communiqué conjoint de l'OCP et Fertinagro Biotech. La société possède des unités de production flexibles situées à Huelva, en Espagne, d’une capacité de 200.000 tonnes pour les produits à base de phosphates et 30.000 tonnes pour les produits à base de sulfate de fer et bénéficie d’une large présence commerciale à l’international, rapporte la MAP. Le marché de la nutrition animale a connu un développement soutenu au niveau mondial ces dernières années grâce à l’intensification de l’élevage, et le besoin de satisfaire les préférences nutritionnelles de la population, de plus en plus orientées vers les produits carnés et à forte teneur protéinée, notamment dans les pays émergents, fait savoir le communiqué, notant que dans ce contexte, cette opération contribuera à la stratégie de l’OCP visant à croître sur le marché des phosphates pour aliments de bétail, en élargissant géographiquement sa présence et en proposant un portefeuille de produits diversifié et innovant. Dans ce sens, le Managing Director Specialty Products and Solutions du Groupe OCP, Marouane Ameziane, a déclaré que cette acquisition confirme l’objectif de l’office de se diversifier dans les phosphates et de devenir un acteur leader dans le secteur de l’alimentation animale, en répondant à la demande croissante et en élargissant ses offres avec des produits durables de spécialité et customisés. "Cette alliance permettra d’accélérer nos capacités industrielles et la croissance de notre marché en offrant aux éleveurs, un meilleur accès à nos technologies de pointe et aux alternatives de nutrition à base de phosphate les plus fiables du marché", a commenté Javier Martin, PDG de Global Feed, cité dans le communiqué. Cette prise de participation demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, y compris les approbations des instances réglementaires, note le communiqué. Fertinagro est une société espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes (NPK, NPK enrichi, biostimulants, etc.)