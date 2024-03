​L'IA, une aubaine pour le développement de l’Afrique

01/03/2024

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) est une aubaine pourle continent africain qui est appelé à se servir de cet outil pour surmonter ses nombreux défis de développement, ont affirmé, mercredi à Fès, les participants à un panel sur "L’intelligence artificielle au service du collaborateur africain".



Intervenant lors d’un panel à l’occasion de la 2ème édition de l’Euromed Career Day, un évènement organisé par l’Université Euromed de Fès(UEMF), le vice-président chargé des affaires académiques et culturelles à l’UEMF, Taoufik Ouazzani Chahdi, a indiqué que l’IA présente plusieurs opportunités pour le continent africain.



A cet égard, Ouazzani Chahdi a cité plusieurs opportunités majeures, avec en premier la transformation de nombreux secteurs de développement, dont la santé, l’agriculture, l’éducation, l’administration et les services financiers.



"L’IA va certainement révolutionner ces secteurs dans les années à venir, d’abord à travers l’amélioration de leurs processus, mais également dans leur mode de gestion", a-t-il estimé, ajoutant que la deuxième utilité de l’IA consiste au fait qu’elle est à même d’apporter des "solutions locales à des problématiques propres à chaque pays africain".



L'autre opportunité est celle du développement des compétences, a-t-il poursuivi, notant que "l’IA va faire émerger des professionnels spécifiques que nous n’avons pas aujourd’hui". Abondant dans ce sens, la cheffe du département capital humain et innovation au sein de l’Agence de développement du digital (ADD), Salma Karim, a déclaré que "l’Afrique dispose de plusieurs caractéristiques qui font d’elle un terrain très favorable à l’intelligence artificielle."



"Pas moins de 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. Et qui dit jeune, dit appétences au digital et, par conséquent, exploration de nouveaux moyens de pouvoir créerle développement", a fait observer Mme Karim.



Pour des jeunes très avertis dans le domaine digital et qui sont favorables à l’entrepreneuriat digital, c’est un environnement propice à la création de start-up et au développement de nouvelles pistes de solutions technologiques, a-t-elle soutenu.



De son côté, le directeur régional de "Concentrix + Webhelp", Mimoun Chikhi, a mis en avant les avantages réels offerts aux opérateurs économiques par la maîtrise de l’IA. "Aujourd’hui, si on utilise l'IA au sein d’une entreprise de services, cela permet d’augmenter de 20 à 30% la satisfaction client tout en réduisant de 15 à 20% les tâches de routine", a-t-il fait savoir. De même, a enchaîné M. Chikhi, une entreprise qui opère dans le commerce électronique augmente ses ventes de 20 à 30% en intégrant un chat bot intelligent.



"Il faut comprendre que l’intelligence artificielle n’est pas là pour tuer l’entreprise, et encore moins le salarié, mais plutôt pour développer davantage et apporter plus de valeur aux clients et aux collaborateurs", a-t-il ajouté.



Même son de cloche chez le directeur de la transformation digitale des domaines agricoles, Abdelali Hammadi, qui a souligné que "le manager augmenté se doit de maîtriserl’intelligence artificielle qu’ilsoitspécialiste de l’IA ou pas".