​L’EN de futsal surclasse son homologue vietnamienne

07/09/2021

La sélection nationale de football en salle s’est imposée face à son homologue vietnamienne sur le score de 2 buts à 1, en Lituanie lundi 6 septembre en match amical. Idriss Raiss Fenni et Saad kania ont inscrit les deux buts de la victoire de la sélection nationale. Les double champions d’Afrique en titre devaient affronter mardi la sélection du Japon, dernier match amical de préparation pour la Coupe du monde, prévue du 12 septembre au 4 octobre prochain en Lituanie. Lors du Mondial, les hommes de Hicham Dguig évolueront dans le groupe C, aux côtés des Iles Salomon, de la Thaïlande et du Portugal. Il convient de rappeler qu’avant de débarquer en Lituanie, l'équipe nationale a terminé son stage de préparation en Slovaquie, marqué par trois matches amicaux qui ont connu autant de victoires du cinq national aux dépens de la Slovaquie (4-1) et du Panama (4-3 et 3-0).