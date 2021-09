​L’EN de futsal bat son homologue panaméenne

01/09/2021

L’équipe nationale de futsal s’est imposée face à son homologue panaméenne sur le score de 4 buts à 3 en match amical disputé mardi à la salle Alane à Bratislava en Slovaquie. Ce match s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du monde, qui se déroulera en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre 2021. Les réalisations de l’équipe nationale ont été l’œuvre d’Ismail Amzal, Driss Raiss, Soufiane Masrare et Youssef Mezrai, tandis que Mikael Do Leon, Claudio Codreda et Juao Scampos ont marqué pour le Panama. La sélection nationale devait affronter de nouveau mercredi le Panama avant de se mesurer à la Slovaquie vendredi.