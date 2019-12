​Journée internationale de la montagne

12/12/2019 Libé

Opération de nettoyage des cascades d’Ouzoud

Une vaste opération de nettoyage des cascades d’Ouzoud (Azilal) a été organisée, mercredi, à l’occasion de la Journée internationale de la montagne et ce, à l’initiative de plusieurs acteurs de la société civile et de la population locale.

Organisée par l’Association Géopark du M'goun en célébration de la Journée internationale de la montagne, placée cette année sous le thème "Les montagnes sont importantes pour les jeunes", cette vaste opération de nettoyage se veut une occasion pour encourager davantage l'engagement citoyen et des jeunes pour trouver des solutions aux défis environnementaux, notamment ceux relatifs à la protection des montagnes.

Le choix du thème de cette journée internationale dénote aussi de l’importance de la présence des jeunes en tant qu’agents de changement et leaders de demain, en vue de s’engager dans des actions similaires et d'accompagner l’importante dynamique que connaît le Royaume dans sa lutte contre la pollution des montagnes, des mers et des plages.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la coopérative Ritaj Ouzoud, Hicham Ouadii, a souligné que le moment est venu de tirer la sonnette d’alarme au sujet de la pollution des montagnes car, affirme-t-il, les déchets accumulés dans les alentours des cascades affectent de manière négative la propreté de l’espace et impactent l’activité touristique dans la région.

M. Ouadii a également rappelé l’importance de cette initiative dans la mesure où elle présente aux jeunes les réflexes clés à adopter et les actions à entreprendre pour lutter contre la pollution de la montagne, relevant que les cascades d’Ouzoud sont un patrimoine naturel immatériel d’exception pour le pays qu’il convient de protéger de manière optimale et de plus en plus efficace.

Initiée en partenariat avec la coopérative Ritaj Ouzoud, la délégation provinciale du tourisme d’Azilal, le lycée collégial Ouzoud et la commune rurale Ait Taguella, cette opération s’inscrit dans le cadre des activités de l’Association Géopark du M'goun en vue de la sensibilisation et de la promotion de la protection des montagnes, par le biais d’actions volontaires, dont les principaux instigateurs sont les jeunes et les citoyens.