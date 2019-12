​Journée d’étude à la Chambre des représentants sur le contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois relatives au genre

24/12/2019 Libé

La Chambre des représentants organise aujourd’hui une journée d’étude sur «Le contrôle a posteriori de la mise en œuvre des lois relatives au genre au Maroc : la loi 103-13 comme modèle». Cette journée sera marquée parles allocutions de Mounira Rahoui, présidente du groupe thématique sur la parité et l’égalité, de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, de SaadDine Otmani, chef du gouvernement, et de Jamila Moussali,ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille, ainsi que par l’intervention de la Fondation Westminster pour la démocratie. Au menu figurent également l’intervention de Jamila Moussali intitulée :«Les lois relatives au genre : bilan et contraintes » et de Zhor El Horr, présidente de la Commission nationale pour la protection des femmes victimes de violence portant sur «L’opérationnalisation de l’article 11 de la loi 103-13 : mécanismes et objectifs».