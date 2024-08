​Jeux paralympiques: Le moral des sportifs marocains au beau fixe

30/08/2024



Le directeur technique de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, Said Mrini, a affirmé que le moral des sportifs marocains est au beau fixe et qu'ils sont déterminés à signer de bons résultats lors des 17èmes Jeux paralympiques de Paris (28 août-8 septembre).

La délégation sportive marocaine a rejoint mercredi dernier le village olympique, où elle séjourne dans de bonnes conditions avant le début des compétitions, a indiqué M. Mrini dans une déclaration à la MAP.

Il a souligné que le staff médical accompagnant la délégation sportive marocaine a également entamé son travail au sein du village olympique, où un espace a été réservé pour procéder aux examens périodiques des athlètes, suivre leur état de santé et superviser leur programme nutritionnel.

Le cadre technique national a également salué les efforts déployés par la commission administrative accompagnant la délégation marocaine pour satisfaire les besoins logistiques des sportifs marocains en coordination avec le comité d’organisation des Jeux paralympiques.

La préparation à cet événement mondial s'est déroulée dans de bonnes conditions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc, grâce aux moyens mis à disposition par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports en faveur des fédérations sportives afin de leur permettre de préparer leurs sportifs dans les meilleures conditions, a-t-il rappelé.

Le Maroc prend part aux 17èmes Jeux paralympiques avec une délégation de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes) dans les épreuves d’athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.