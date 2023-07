​Hommage au professeur Rabii Redouane

18/07/2023

La Fondation «Recherche, développement et invention dans les sciences et l’ingénierie» a organisé, dernièrement au siège de la région de Casablanca-Settat, un hommage au professeur en médecine, le docteur Rabii Redouane, chirurgien urologue et président de l'Association marocaine d'endo-urologie, depuis 2012.



En reconnaissance des travaux qu’il a accomplis, un écusson d’honneur a été remis au professeur Rabii Redouane par le conseiller de Sa Majesté le Roi, André Azoulay.