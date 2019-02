​Halieutis décerne des trophées à plusieurs participants

25/02/2019 Libé



Le Salon international Halieutis, qui s’est déroulé à Agadir du 20 au 24 février, a été marqué, samedi, par la remise de plusieurs trophées à un nombre de participants marocains et étrangers.

Le prix du meilleur stand a été décerné à la Fédération des Chambres des pêches maritimes, aux Chambres des pêches maritimes Atlantique Nord, Atlantique Sud et Atlantique Centre ainsi qu'à la Confédération nationale de la pêche artisanale, rapporte la MAP.

Ce prix a été également remis à "Petrostar", jeune société de fabrication et de distribution de lubrifiants, à la compagnie pétrolière "Petrom", aux sociétés "HBZ", "MIFA" et "Unimer", en plus du stand de la Russie, pays fortement présent au sein du Salon, et à "Aveiro Doha", firme spécialisée dans les conserves de poissons.

"Soremar" et le stand de la Mauritanie se sont également vu adjuger le prix de "Fidélité" lors de cette cérémonie marquée par la présence de nombreux responsables du secteur maritime et de la pêche alors que le prix "coup de coeur" a été remis à l'exposant "El Leon del Desierto".

Pour sa part, "Saeplast", leader mondial dans la conception et la production de bacs isolants, a reçu le prix "Abdelfattah Zine".

Dans d'autres catégories, la jeune entreprise "Naval Maintenance" a décroché le prix de "la jeunesse", "Moroccan Marine Engine Service" celui de "l'initiative technologique", "Aquaflore" a décroché "le prix de la recherche " et la coopérative "Islmane Ifni" celui de "la femme entrepreneure".

Cette cérémonie de remise des prix s'inscrit dans le cadre du Salon Halieutis, qui souffle sa cinquième bougie cette année et qui est placé sous le thème "Les nouvelles technologies dans la pêche: pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue".

Organisé par l’Association du Salon Halieutis, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le salon se décline en six pôles, à savoir "Flotte et engins", "Valorisation et process", "International", "Innovation", "Animation" et "Institutionnels".

Cette édition revêt une forte dimension internationale à travers la participation remarquée de pays disposant d’une longue expérience dans la pêche maritime et l’industrie liée aux produits de la mer à l'instar de la Norvège, la Russie, l’Espagne et la France, en plus de la présence en force de pays africains dont la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée et le Bénin.